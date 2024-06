Um Índio Curumim no Sítio no TEATRO SYLVIO MONTEIRO

Nos dias 15 de Junho, sábado tem, “O Índio Curumim no Sitio”, no Teatro Sylvio Monteiro em Nova Iguaçu.

O Índio Curumim no Sítio é uma adaptação dos contos de Monteiro Lobato, feita pela Cia de Teatro Artes Cênicas, em um mundo onde as crianças estão perdendo a crença no lúdico trazemos uma releitura dos textos clássicos de Monteiro Lobato. Em um sítio onde tudo pode acontecer: um sabugo de milho e uma boneca de pano podem criar vida; fadas existem e podem ajudar a salvar o dia; uma menina de nariz arrebitado que junto do seu primo realiza suas travessuras, tudo isso enquanto um moleque de uma perna só apronta todas com sua prima uma Jacaroa que tenta atrapalhar a vida do Índio Curumim da tribu Tupi querendo transformar a barragem em um escuro e fedido pantano. Sem esquecer que na casa da vovó é onde sempre tem muito amor e os melhores lanches.

Venha se emocionar, se divertir e se encantar com as travessuras de Narizinho, Pedrinho, Emília e companhia no Sítio do Pica Pau Amarelo. Uma experiência inesquecível para toda a família, que certamente ficará marcada na memória de quem assiste. Uma obra de Monteiro Lobato

Direção: Daniel Carlos

Dias: 15 de junho

Local: Nova Iguaçu

Teatro: Sylvio Monteiro

Horário: Às 16 horas

Ingressos: R$ 20,00 (Inteira), R$ 10,00 ( Meia)

Site: www.ciaartescenicas.com.br

Os ingressos serão disponibilizados pelo Sympla, Clubinho de Ofertas, pelo portal Vivo Valoriza

Duração: 60 minutos.

Sujeito a Lotação!!!