Torcida do Flamengo sonha com a contratação de Danilo: “A peça perfeita”

O Flamengo trouxe três reforços no começo do ano e discute a possibilidade de contratar mais jogadores ao longo da temporada. Uma preocupação é com os desfalques durante a Copa América, já que o Brasileirão não vai parar no período.

A competição de seleções acontece entre junho e julho, enquanto o Campeonato Brasileiro começa em abril. Um exemplo é na lateral direita: o titular Guillermo Varela, por exemplo, é jogador da Seleção do Uruguai.

Inclusive, ele atuou como titular em amistoso da seleção Celeste, mas foi cortado para ir ao Brasil acompanhar o nascimento de sua filha. Nesse sentido, os torcedores rubro-negros desejam a chegada de outro lateral.

Por isso, o sonho de consumo é a contratação de Danilo, da Juventus, da Itália, e figura carimbada nos amistosos da Seleção Brasileira. O defensor foi titular no jogo do Brasil contra a Inglaterra, no último sábado (23).

O nome ideal, dizem torcedores

“Podia existir um mundo em que o Danilo fosse jogador do Flamengo no meio do ano ou no ano que vem. Ele seria a peça perfeita para lateral direita. Fecharia o time de vez”, disse o perfil MatheusFla no X (antigo Twitter). O defensor tem contrato com a Juve até junho de 2025.

Ou seja, para Danilo chegar ao Rubro-Negro na janela do meio do ano, os dirigentes do Mengão precisariam chegar a um acordo com o time italiano. O jogador está no futebol europeu desde 2012.

Antes de chegar a Juventus, ele passou na Europa por Porto, de Portugal, Real Madrid, da Espanha, e Manchester City, da Inglaterra. Outro ponto positivo na visão dos flamenguistas é que o jogador trabalhou com Tite na Seleção Brasileira.

Danilo teve atuação elogiada na vitória do Brasil contra a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, o que cresceu o desejo da Nação de tê-lo no elenco. Outro jogador que se destacou no amistoso foi Fabrício Bruno, do Flamengo, que recebeu elogios na internet.

