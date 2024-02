Tite tem desfalque de última hora no FlaFlu e motivo é exposto no Flamengo

Clássico decisivo e baixa no Mengão

Neste final de semana o Flamengo entra em campo para mais um Fla-Flu, com a missão de defender a liderança no Campeonato Carioca. A vitória é fundamental para se distanciar do rival, que ocupa a segunda colocação da competição.

© Thiago Ribeiro/AGIFTite foi informado de problema e precisou cortar jogador – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



As equipes estão empatadas com 21 pontos na tabela, assim como no número de vitórias. No entanto, o Rubro-Negro leva larga vantagem no saldo de gol. Entretanto, Tite já prepara seus trunfos e mudanças.

Porém, o Fla terá um desfalque de última hora para o clássico. Trata-se do zagueiro David Luiz, que foi dispensado do duelo. De acordo com comunicado oficial do Clube em suas redes sociais. O motivo do corte do medalhão, são problemas de saúde em sua família, como apontou o portal Coluna do Fla.

David Luiz era dúvida sobre sua escalação na equipe titular, pois a tendência era que ficasse no banco ao menos durante a primeira etapa da partida, como apontou o Bolavip Brasil em recente matéria.

Chororô do Flu?

O Clássico já está temperado com declarações provocativas de Felipe Melo, que ao desembaraçar após derrota do Fluminense na Recopa Sul-Americana, alfinetou o Mengão sobre o duelo que acontece no Maracanã.

Fernando Diniz também mandou o seu recado ao Mengão, analisando o duelo e demonstrando certa dúvida sobre o desempenho de seus comandados, devido a problemas referentes a altitude de Quito, onde foi derrotado pela LDU.

O Mengão tem demonstrado características novas dentro de campo, como, por exemplo, a mudança de perfil de Varela, que tem desempenhado uma função diferente. O lateral, inclusive, detalhou o pedido que Tite lhe fez e tem gostado da missão empenhada.

O Fla entrará em campo após polêmica ocorrida na goleada de 4 a 0 diante do Boavista. Isso porque Gabigol e Pedro demonstraram certo desentendimento na hora da cobrança do penâlti perdido pelo camisa 9, lance inclusive que rendeu vaias da Nação.

Enquanto isso, nos bastidores Rubro-Negros…

Mas, Tite meteu a colher na situação ainda no vestiário do Maraca, já que pegou no pé de Gabigol. O treinador foi enérgico ao reprovar a atitude do camisa 10, no entanto, é importante destacar que nenhuma rusga ficou do episódio.

Aliás, Gabigol tem novidades sobre sua renovação com o Clube. O portal Mundo-Rubro trouxe à tona que o cenário para as negociações não está favorável no momento, o que pode comprometer um novo ciclo do jogador na Gávea.

Contudo, além das questões referentes aos gramados, o Fla se mobiliza para resolver questões foa dos gramados. A bola da vez no elenco é Thiago Maia, que está encostado e vive um imbróglio nas negociações para sua possível transferência para o Inter. O presidente da equipe gaúcha recentemente detalhou o atual status das tratativas.

O Fla também vive o clima de boas novas em relação às suas finanças. Isso porque o presidente Rodolfo Landim fez acordos milionários sobre os patrocínios do Clube, como expôs matéria do Bolavip Brasil.

