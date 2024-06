TI Rio reúne importantes players em evento de posse da nova diretoria

O Rio de Janeiro busca o protagonismo no ecossistema de inovação digital do país. E o TI Rio, que representa as empresas de tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, é um importante agente para esse propósito. A posse da nova diretoria, que representará a entidade no quadriênio 2024-2027, for marcada por conexões com players de diversos segmentos, a celebração de um legado e apresentação de ações para impulsionar o mercado nos próximos anos.

Em sua fala, o presidente empossado, Alberto Blois, pontuou os movimentos em que o TI Rio se dedicará neste novo momento. “O TI RIO é uma entidade com mais de 30 anos de existência que sempre buscou levar conteúdos relevantes aos seus representados e capitanear temas importantes para o segmento e para a sociedade como um todo, como os desafios e oportunidades do uso da inteligência artificial, o fomento de startups; e em temas técnicos, como o eSocial, LGPD, Reforma Tributária, desoneração da folha de pagamento, apenas para citar alguns”.

Realizado no Fairmont, a posse reuniu a nova diretoria, autoridades institucionais, empresários latino-americanos e europeus e formadores de opinião, que estarão junto do TI Rio para a realização de importantes iniciativas.

Representando o prefeito Eduardo Paes, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Chicão Bulhões, falou sobre a interação entre as empresas de tecnologia e o momento que a cidade vive. “Queremos transformar o Rio de Janeiro na capital da Inovação e da Tecnologia na América Latina, estamos dando os primeiros passos para isso, aproveitando todo o potencial que a cidade já tem. O hub tecnológico Porto Maravalley e o IMPA Tech são alguns desses passos, e o TI Rio será um importante parceiro estratégico nessa e em outras iniciativas”, afirma.

O momento é realmente oportuno para o mercado de tecnologia. O Rio de Janeiro já recebeu duas edições da Web Summit, marca que se consolidou como a maior convenção de tecnologia da Europa. A Prefeitura do Rio estima que o impacto econômico das seis edições (2023-2028) do Web Summit Rio em R$ 1,5 bilhão.

Responsável por guiar uma diretoria do TI Rio nos próximos anos, Alberto Blois fala sobre os desafios do setor: “Sabemos que um dos impasses é a formação de mão de obra cada vez mais qualificada. Acreditamos que o Brasil, e em particular o Rio de Janeiro, é celeiro de excelentes faculdades, de muitas tecnologias inovadoras, e precisamos deixar de ser exportadores de CPFs e CNPJs”.

Alinhado com este posicionamento, Sérgio Ribeiro, diretor Regional do Senac Rio e representante do Sistema Fecomércio no evento, falou sobre as ações futuras entre TI Rio e o Sistema S. “O Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro está firme no propósito de recuperar a vocação do Rio de Janeiro para ser protagonista da economia criativa. E as empresas de Tecnologia têm papel fundamental nesta guinada. Pretendemos formar profissionais que possam contribuir com as demandas das empresas”, afirma.

A cerimônia de posse contou ainda com as presenças do Reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Pedroso S.J.; do presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACERJ), Josier Vilar; da deputada Tia Ju, que preside o Fórum de Desenvolvimento da Alerj, entre outras lideranças políticas.

Conheça a nova diretoria:

Alberto Blois – Presidente

Paulo Golzman – Vice-Presidente

Maria Candido Sotelino Torres – Secretária Geral

Benito Paret – Diretor Financeiro

João Paulo Cerqueira Pereira – Diretor

Luiz Claudio Ferreira Santos – Diretor

Daniela Azevedo Torres – Diretora

Paulo Braga Prado – Diretor

Claudia Helena Wilson – Diretora

Sylvia Cristina Meireles Silva – Diretora

Ladmir da Penha Carvalho – Diretor

Marcos Alberto Neme Ferreira – Conselheiro Titular

Eduardo Martins Peluso – Conselheiro Titular

Leonardo Fraga Gonçalves – Conselheiro Titular

Theonacio Carvalho de Oliveira – Conselheiro Suplente