The Queen Brasil – Teatro Rival Petrobras

A etapa do maravilhoso concurso The Queen Brasil que seria realizada no próximo dia 21 foi adiada por problemas de saúde de nossa querida Samara Rios. Os ingressos comprados para o dia 21 de maio serão válidos para 25 de junho. Mas, se você comprou e não vai poder assistir na nova data, peça seu reembolso onde comprou seu ingresso.

A segunda etapa do The Queen Brasil no Teatro Rival Petrobras promete! As rainhas Channel, Conga Brombeia e Poseidon Drag conseguiram se manter no trono, mas Tamara Taylou perdeu, numa batalha incrível, para Cútis Negra, que assumiu a coroa real. No dia 25 de junho, as desafiantes Melissa Brazil, Clover Satil, Capitu Pitanga e Natasha Brizza serão avaliadas pelos jurados e, se conseguirem a aprovação de pelo menos dois deles, elas vão para a batalha do trono.

A jurada fixa Suzy Brasil vai receber na bancada a campeã da segunda temporada do concurso: a incrível Shannon Scarlet e um convidado-surpresa. Desta vez, vai ter também sorteios de livros da Editora Record.

FAÇA SUA DOAÇÃO MESMO QUE NÃO VÁ AO SHOW

Mesmo que você não possa ir ao show ou nem esteja no Rio de Janeiro, ainda assim você pode fazer sua doação para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul no valor de R$ 30.

Mas, atenção, se você quer ir ao show, é só comprar o ingresso. A doação simples não dá direito a ingresso.

Serviço:

Data: 25 de junho

Horário: 19h30

Ingressos aqui