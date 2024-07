Thalita Pertuzatti em Whitney Forever no TEATRO CLARO RIO

Com figurino impecável, cenário impactante e uma voz poderosa que emociona a plateia, Thalita Pertuzatti se destaca pela sua incrível semelhança vocal com Whitney Houston, fazendo com que o espectador se sinta próximo da própria diva. Os arranjos musicais foram cuidadosamente pensados para recriar fielmente os sucessos de Whitney, proporcionando uma verdadeira viagem no tempo para os fãs da cantora.

Além dos grandes hits como “I Will Always Love You”, “I Wanna Dance with Somebody” e “Greatest Love of All”, o espetáculo também aborda a vida pessoal e profissional de Whitney Houston, trazendo ao público um retrato completo da carreira da artista. A energia contagiante no palco e a interação com a plateia tornam o espetáculo ainda mais envolvente, fazendo com que cada espectador se sinta parte da história de Whitney.

“Whitney Houston Forever” é mais do que um simples tributo, é uma celebração da vida e do legado de uma das maiores vozes da música pop. Com sua interpretação emocionante e sua presença de palco marcante, Thalita Pertuzatti entrega uma performance digna de aplausos e de pé para os fãs de Whitney Houston e para todos os amantes da boa música. Este espetáculo é um verdadeiro deleite para os sentidos e uma homenagem digna de uma estrela que brilhou intensamente nos palcos do mundo todo.

18 de Julho de 2024 – às 20:00

Comprar ingressos.