Situação dramática de Fabinho Soldado ‘vaza’ 1 mês após sair do Flamengo

Dirigente teve bastidores confirmados por Benjamin Back, deixando bem claro que as coisas estão bem diferentes do esperado no Corinthians

Saída foi anunciada recentemente:

Com a intenção de ter um ano bem melhor do que foi 2023, o Flamengo optou por trazer algumas caras novas, que chegam trazendo bastante expectativa. Por outro lado, saídas também foram confirmadas nos bastidores.

Fabinho Soldado exerce novo cargo no Corinthians – Foto: Gilvan Santos/Flamengo.



Há cerca de 1 mês, por exemplo, Fabinho Soldado usou as redes sociais para se despedir do Mais Querido e comunicar oficialmente que seu novo desafio seria no Corinthians, ao qual tratou como ‘convocação’.

Vale lembrar que o ex-volante estava no Rubro-Negro desde 2017, onde era gerente de futebol nos últimos anos, mas agora neste novo desafio de sua carreira, aceitou o convite para ser o novo executivo de futebol.

“Hoje me despeço do Flamengo com orgulho do trabalho realizado desde 2017 e com sentimento de dever cumprido. Foram mais de seis anos fomentando a estruturação de um departamento de futebol que hoje é referência no Brasil”, iniciou.

Novo cargo ‘animou’ o profissional:

“Sigo agora para um novo desafio. Outro gigante do futebol brasileiro, com uma torcida também sempre presente. Estou muito feliz e motivado com o que chamo de convocação do Corinthians”, escreveu, em publicação nas redes sociais.

Vale lembrar que o profissional chegou ao Rubro-Negro em 2017 para integrar o departamento de scout, mas foi promovido a gerente. Seu nome passou a ser buscado no Parque São Jorge após o ‘não’ de Rodrigo Caetano.

No Timão, Fabinho vem tendo mais atribuições, ou seja, além de tarefas mais operacionais, também participa de negociações e cuida da montagem do elenco alvinegro junto com o diretor Rubens Gomes, o Rubão.

Porém, uma situação trazida pelo jornalista Benjamin Back acabou gerando uma repercussão imensa, não só no clube paulista, como também no Rio de Janeiro, justamente pelo pouco tempo que deixou o cargo.

Situação está bem complicada:

Segundo Benja, o executivo de futebol, mesmo com 1 mês de casa, já não tem mais clima nenhum no Corinthians. O trabalho do dirigente, contratado no fim do mês passado, é contestado por praticamente todos.

Ainda conforme a fonte, a forma arrogante em suas falas, além de problemas em lidar com empresários com os próprios atletas pesa muito, juntamente com o fato de que os setores jurídico e administrativo também enfrentam problemas junto ao dirigente.

Se não bastasse tudo isso, o salário do executivo é considerado bem acima do mercado: cerca de R$ 250 mil por mês. Sendo assim, a única pessoa que apoia a permanência do dirigente é o presidente Augusto Melo.

Resta claro que ainda não existe nada confirmado e que dê indícios de uma saída por lá, mas as chances de uma mudança, caso tudo siga da forma que foi detalhada por Benja, acaba sendo algo inevitável.

Torcida se manifestou: