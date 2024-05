Savarino sente desconforto e será desfalque para o Botafogo na Libertadores

Desfalque para a última rodada da fase de grupos

O Botafogo protagonizou uma grande reviravolta na Copa Libertadores da América, onde o elenco conseguiu se recuperar de derrotas nas duas primeiras rodadas e venceu o restante das partidas.

© Thiago Ribeiro/AGIFSavarino será desfalque para o Botafogo na próxima rodada da Libertadores. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Com isso, o Glorioso cravou a sua classificação para as oitavas de final da maior competição do continente americano e vai lutar na próxima rodada para garantir a classificação na posição mais alta do grupo D.

Para isso, a equipe intensificou os treinos no decorrer do fim de semana, que não teve jogos por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. O Alvinegro abriu o treinamento deste domingo aos torcedores, com o intuito de arrecadar recursos para as vítimas.

O que os torcedores não contavam é que o treinamento não iria contar com um nome importante para a equipe comandada por Artur Jorge, que viu o atacante Savarino sentir um desconforto e optou por poupá-lo na próxima partida.

Trabalho na fisioterapia

Já no treinamento deste domingo (26), que foi realizado no Estádio Nilton Santos, às 9h, o venezuelano não foi a campo e focou o seu trabalho na fisioterapia, com o foco para que ele se recupere o mais rápido possível.

O camisa 10 sequer terminou o treinamento do último sábado (25), por conta disso ele não foi a campo no treinamento aberto para os torcedores alvinegros, que fizeram uma linda festa nas arquibancadas do Nilton Santos.

Savarino vai fazer falta? Savarino vai fazer falta? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Segundo reportado pelo departamento médico do clube, não há nenhuma lesão complexa constatada no jogador, somente uma sobrecarga por conta do alto número de partidas e a fadiga muscular.

Jefferson Savarino tem sido um dos jogadores mais importantes deste novo esquema montado por Artur Jorge, sendo titular em grande parte das partidas, contribuindo com gols e assistências que elevaram o patamar do Alvinegro.

Igor Jesus chega com média incrível

Um jogador, que chega para ser uma forte concorrência no setor ofensivo, é o atacante Igor Jesus. O reforço que chega em julho tem uma média de gols impressionante no futebol arabe e animou os torcedores.

No decorrer da temporada, onde o atacante atuou pelo Shabab Al-Ahli, ele sustenta uma média de quase um gol por jogo. Somente em 2024 ele tem 14 gols em 15 jogos disputados, configurando uma média de 0,93 gols por jogo.

Certamente, o centroavante será uma pulga atrás da orelha de Tiquinho Soares, que negocia a sua renovação com o clube carioca, podendo ser um nome importante para que o clube vá longe na Copa Libertadores.

O Botafogo entra em campo novamente em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, diante do Junior Barranquilla, que será realizada na próxima terça-feira (28), às 19h, no Estádio Roberto Meléndez Metropolitan Stadium.

Torcedores sobre Savarino