ROMERO FERRO EM “FREVÁLIA” NO TEATRO RIVAL PETROBRAS

O álbum “Frevália”, lançado em novembro de 2016 no Paço do Frevo com a colaboração do produtor cultural Maurício Spinelli, é um marco que celebra a cultura do frevo de maneira inovadora. Em 2023, o projeto ganhou ainda mais destaque ao ser incorporado em um trio elétrico do Galo da Madrugada, o maior bloco de carnaval do mundo, com participações especiais de artistas como Pabllo Vittar e Juliette.

No show no Teatro Rival Petrobras, Romero Ferro não estará sozinho. Assim como no álbum, o evento contará com convidados especiais, prometendo uma experiência musical envolvente e diversificada. O álbum “Frevália” já acumula mais de 15 milhões de plays em plataformas digitais, destacando hits como “Pra te conquistar” (TOP 50 Viral Spotify BR), “Verdadeiro amor”, “Love por você” (com Luiz Caldas), “Corpo em brasa” (com Duda Beat) e “Tolerância zero” (com Mel e Hiran).

Para quem aprecia música brasileira contemporânea e uma mistura vibrante de ritmos, o show de Romero Ferro no Teatro Rival Petrobras promete ser um evento imperdível, reunindo o melhor do frevo e da música pop em uma apresentação memorável.