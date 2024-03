Flamengo está de olho em Lucas Evangelista, do Bragantino

Mais reforços no Mais Querido

A diretoria do Flamengo deve se reunir ainda nesta semana para fechar mais um alvo no mercado da bola. A reunião vai ser para debater as possibilidades de tentar contratar um meio-campista do futebol brasileiro na janela especial de abril.

© Robson Mafra/AGIFLucas Evangelista é um nome que agrada a diretoria do Flamengo



Tite deseja ter um volante que possa atuar também como meia. O treinador já tem alguns nomes em mente, mas ainda vai discutir as possibilidades ao lado de Marcos Braz, Rodolfo Landim e outros membros da alta cúpula.

O Flamengo não desistiu e vai voltar a carga na janela do meio do ano para tentar a contratação do volante André Franco, do Porto. O Rubro-Negro chegou a fazer uma proposta na janela do início do ano, porém, foi recusada.

Agora, um nome que também agrada muito a diretoria é o volante Lucas Evangelista, do Bragantino. No entanto, um possível negócio é visto com muita dificuldade por parte do Mais Querido.

Mengão de olho em Evangelista

O time de Bragança Paulista garante que não tem a pretensão no atual momento de vender o seu atleta na próxima janela de transferência. Pedro Caixinha, técnico do clube, conta com jogador, que assumiu a posição de capitão.

O meia só deixaria o time do interior paulista mediante a um pagamento na casa de 8 a 10 milhões de euros, algo em torno de 43 a 54 milhões de reais na cotação atual da moeda. Em um primeiro momento, os valores são considerados altos pelo CRF.

Evangelista seria uma boa? Evangelista seria uma boa? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Tite quer contar um jogador deste quilate especialmente porque o time vai ficar muito desfalcado no setor do meio campo durante a Copa América, por exemplo. O treinador pode perder mais de três jogadores nesta área.

Evangelista tem contrato com o Toro Loko até o final do mês de dezembro de 2026, além de um valor de mercado de 4 milhões de euros, algo em torno de R$ 22 milhões na cotação atual da moeda, de acordo com os dados do site transfermarkt.

Mais do interesse do CRF

Além de ser meia-central de ofício, o jogador também pode atuar de meia ofensivo e de volante. Na carreira, ele também fez funções de meias pelos lados do campo, o que agrada bastante a comissão técnica.

Desde as saídas do Artur e também do Claudinho, o atleta se tornou um dos principais jogadores do meio de campo do time de Bragança Paulista. O Corinthians também chegou a consultar a situação do jogador, mas desistiu.

Lucas Evangelista está no Red Bull Bragantino desde 2019, mas, nesta temporada, foram apenas dez jogos e nenhum gol. Ele se recupera de um edema na coxa direita e ainda não está apto para jogar.

O Flamengo entende que pode buscar a contratação do meio-campista para o segundo semestre e pretende viabilizar um formato de negócio que agrade aos dois clubes. Maycon, do Corinthians, foi descartado.