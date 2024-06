Prefeitura capacita mais 299 pessoas para trabalhar no setor de turismo, no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os 299 alunos da segunda turma da Escola Carioca de Turismo receberam certificado de conclusão dos cursos e estão aptos a trabalhar com turismo no Rio – Elder Gomes Barbosa/ Prefeitura do Rio Os 299 alunos da segunda turma da Escola Carioca de Turismo receberam certificado de conclusão dos cursos e estão aptos a trabalhar com turismo no Rio – Elder Gomes Barbosa/ Prefeitura do Rio

Mais 299 alunos de vários cursos da segunda turma da Escola Carioca de Turismo receberam seus certificados de conclusão, na noite de quarta-feira (26/6), no Teatro de Câmara da Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca. Com isso, a cidade chega a mais de 1.400 pessoas capacitadas, prontas para ingressar no setor de turismo.

A Escola Carioca de Turismo, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo em parceria com o Senac, busca oferecer qualificação compatível com as necessidades do mercado de trabalho. Os objetivos são melhorar os serviços oferecidos e diversificar as opções disponíveis, ajudando a construir um futuro melhor e mais sustentável para a indústria do turismo na cidade.

Durante a cerimônia de diplomação dos alunos, a secretária de Turismo Daniela Maia anunciou a abertura das inscrições em julho para novos cursos, nesta que será a terceira turma do projeto.

-A cidade do Rio tem por vocação o turismo. Então, qualificar cada um de vocês é muito importante para a cidade, é muito importante para a melhoria do turismo, que é uma economia gigantesca. Muitas cidades no mundo cresceram e ficaram gigantes com a economia do turismo. E é nisso que a gente vem investindo – disse a secretária aos formandos.

O diretor do Senac destacou a importância de, a partir da qualificação proporcionada pela Escola Carioca de Turismo, os alunos terem uma oportunidade no mercado de trabalho.

-Já temos 1.400 pessoas qualificadas e é difícil um projeto chegar nesse número. Estamos fazendo melhorias nos projetos, buscando ações para trazer o mercado do turismo para as pessoas que se qualificaram. Uma das pontas deste projeto é recolocar vocês no mercado de trabalho – disse Teixeira.

Criada em 2022 para colaborar com a capacitação de profissionais nas áreas de maior carência em mão de obra do setor, a Escola Carioca de Turismo já formou 1.418 pessoas, em dez cursos gratuitos. Os cursos são ministrados nas unidades do Senac em Botafogo, Campo Grande, Copacabana, Madureira, Riachuelo e na Barra da Tijuca. Entre os formandos da segunda turma, 71,5% são mulheres.

Aos alunos, o poder público oferece vale transporte e alimentação durante a realização do curso, como forma de incentivo. Os cursos concluídos foram os seguintes: Alimentos & Bebidas: Protocolos e Boas Práticas; Espanhol Básico aplicado aos Serviços Turísticos; Etiqueta, Cerimonial e Protocolos; Informações Turísticas Locais; Inglês Básico; Libras Básico; Recepção de Hotéis: operação e procedimentos; Técnicas de organização de eventos; Técnicas de Serviços de Garçom com ênfase em vendas, e Turismo Cultural.

Para a formanda Adriana Dorcelino Fernandes, de 52 anos, a Escola Carioca de Turismo, abriu seus horizontes e mudou completamente sua vida. Ela lembrou emocionada a sua trajetória.

-Trabalhei 19 anos como empregada doméstica, cuidando de uma idosa, que acabou falecendo em 2016. Ela sempre me incentivava a voltar a estudar. Quando ela morreu, fiquei desempregada e resolvi mudar a minha vida. Concluí o ensino médio e busquei me qualificar. Encontrei o curso gratuito da Escola Carioca de Turismo, me qualifiquei e hoje minha vida é outra. Hoje, sou guia de turismo, me certifiquei em três cursos, trabalhei na Web Summit 2024 e já tenho nova proposta de trabalho – contou Adriana, que está no segundo período da faculdade de Turismo, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

As inscrições para novas turmas da Escola Carioca de Turismo serão abertas em julho, para cursos com duração média de dois meses. A terceira fase do projeto vai oferecer 1.875 vagas distribuídas pelas seis unidades do Senac RJ. Entre os cursos estão: Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos; Camareira – Técnicas de Limpeza e Arruamação; Ecoturismo; Etiqueta, Protocolo e Cerimonial; Informações Turísticas Locais; Técnicas de Organização de Eventos; Elaboração de Roteiros Culturais e Turismo Cultural.

Para taxistas haverá curso para melhorar o atendimento ao turista e facilitar a comunicação com os visitantes, como: Atendimento Hospitaleiro e Workshop de Mobgrafia (fotografia com celular).

Também serão oferecidos cursos de Inglês Básico 1 e 2; Libras Básico 1 e 2 e Espanhol Aplicado aos Serviços Turísticos. Os interessados devem ter 18 anos ou mais e ter concluído o ensino médio.