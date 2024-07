Participantes de GT do G20 conhecem Sapucaí e caem no samba – Riotur

Participantes do GT de Turismo acompanharam a apresentação da Viradouro, campeã do Carnaval 2024. Foto: Bruno Brito | Riotur

Neste domingo (30), cerca de 150 participantes do GT de Turismo do G20, de mais de 30 países, tiveram a chance de participar de uma imersão no Carnaval, em pleno inverno. Nem a chuva fraca impediu os visitantes de caírem no samba em um mini desfile da Viradouro, campeã do carnaval 2024. Os participantes foram convidados a descer para a pista, onde acompanharam um minidesfile com passistas, bateria, mestre sala e porta-bandeira, e até a cobra que encantou a comissão de frente da escola na conquista do título. Para completar, a interpretação do mestre Vander Pires.

A ação, organizada pela Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, faz parte de uma série de atividades que serão realizadas ao longo dos encontros preparatórios para a Reunião de Cúpula, em setembro. Também participaram do evento a Secretária Executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, e a Secretária Municipal de Turismo, Maia. Para o presidente da Riotur, Patrick Corrêa, o evento foi mais do que compartilhar a cultura carioca, foi uma oportunidade singular de mostrar aos integrantes das delegações a grandiosidade do carnaval do Rio de Janeiro.

“O carnaval está no DNA do nosso povo, é uma alegria que se espalha por todos os cantos da cidade. Arrastando e encantado foliões, seja no carnaval de rua, na Marquês de Sapucaí, ou na Intendente Magalhães, a indústria do carnaval gera empregos e movimenta a economia”, ressalta o presidente sobre a importância do carnaval para a cidade.

A maioria dos participantes está no Rio pela primeira vez. Esse é o caso de Muma Almzeouei, dos Emirados Árabes Unidos, que disse ter se emocionado ao conhecer o Sambódromo. “É indescritível a sensação de estar aqui. Estou me sentindo extremante acolhida e fascinada pela alegria e receptividade do povo carioca. Já estive em diversos lugares do mundo, e nunca vivi uma experiência como essa”, descreve Muma.

A integrante da delegação de Portugal, Rita Roque, teve a oportunidade de experimentar, pela primeira vez, um dos símbolos da cultura carioca: biscoito de polvilho e mate. E destaca: “É fascinante estar aqui, conhecendo os detalhes do maior espetáculo da Terra, o Carnaval que eu só assisto pela televisão. Estou realizando um sonho!”

Mais Carnaval na Cidade do Samba

A festa continuou na Cidade do Samba, com uma visita guiada ao barracão da Viradouro, onde os participantes puderam conferir de perto o processo de confecção das fantasias e carros alegóricos. O encontro terminou com muita música e feijoada. O GT de Turismo termina nesta segunda-feira, 1º de julho. Um dos destaques da pauta do grupo de trabalho é discutir ideias de como prover turismo com sustentabilidade.