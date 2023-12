Comédia ‘Duméia’ brinca com os perrengues dos cariocas no Vumbora

Famoso por suas festas e shows variados o Vumbora Bar também incentiva a cultura, dentro do Sport Club Mackenzie mensalmente. E nesta quinta, dia 14, a partir das 20:30h, acontece mais uma edição do stand up “Comédia do Méia”. Apresentado pelo ator e comediante Diogo Luccas, a “Comédia du Méia”, desta vez recebe os nomes do humor Theo Chiaro e Kwesny (foto), que brinca com as maneiras, jeito e perrengues que o carioca passa, “o carioca usa o sinal de trânsito de forma diferente…..” daí por diante tente imaginar como Kwesny “zoa” a situação.

– É um show com muitas brincadeiras sobre nosso cotidiano, histórias do Rio, situações do país e claro, com o público também que “involuntariamente” participa do espetáculo – brinca Diogo Luccas, o ‘Thor do Méier’

Serviço – “Comédia Duméia” – quinta, dia 14, a partir das 20:30h. VUMBORA BAR, dentro do Sport Club Mackenzie. Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Ingresso a partir de 20,00. Classificação 16 anos – Informações 99511-7738 / 97931-5462 – Ingressos: Sympla