MATANZA RITUAL & MASSACRATION NO RIO DE JANEIRO no Sacadura 154

Com data marcada para o dia 15 de outubro, no City of Rock, no Rio de Janeiro, esse evento promete ser um marco na história do rock nacional. Com um repertório repleto de sucessos e músicas inéditas, Matanza Ritual e Massacration prometem incendiar o palco e fazer com que o público presente saia de lá completamente extasiado.

A trajetória de ambos os grupos é marcada por sucesso e influência no cenário musical brasileiro, conquistando uma legião de fãs ao longo dos anos. O encontro dessas duas potências do rock nacional promete ser uma experiência única e inesquecível para todos os presentes.

Os ingressos para o evento já estão à venda e a expectativa é de que se esgotem rapidamente, tamanha a procura dos fãs por essa união épica. Não perca a oportunidade de fazer parte desse momento histórico e presenciar o encontro de dois gigantes do rock brasileiro. Mata e Amassa – The Crazy World Tour, um show que promete entrar para a história do rock nacional.