MÃO DE VACA

🎭 Espetáculo teatral

📍 Teatro Municipal Café Pequeno (Leblon)

🗓️ 5 a 27 de julho

🕖 sextas e sábados às 20h e domingos às 19h

🎫 Ingressos: https://linktr.ee/maodevacateatro

Nada como um clássico do teatro universal (bem) reinventado. Assim é o espetáculo “Mão de Vaca“, que é uma idealização de Daniel Passi e tem adaptação dramatúrgica de Leandro Soares, baseado na comédia ‘O Avarento’ (1668) de Molière.

A primeira temporada de maio já foi sucesso no Teatro Café Pequeno, com casa lotada. Agora em julho, “Mão de Vaca” volta ainda com mais força e grandes novidades: O elenco da nova temporada será encabeçado pelo ator Gustavo Damasceno (recém indicado ao prêmio APTR pelo espetáculo ‘A Outra Revolução dos Bichos’) e conta ainda com outros atores-dançarinos bastante talentosos: Ayla Gabriela, Balbino de Paula, Estela Silva, Gaba Cerqueda, Katerina Amsler e Leandro Soares. O espetáculo fica em cartaz, em sua segunda temporada, de 5 a 28 de julho de 2024, no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon.

Fruto da colaboração entre o ator e roteirista Leandro Soares (Vai que Cola, Nada Suspeitos) com o ator e diretor Daniel Passi (Grande Sertão: Veredas, Macunaíma –Uma Rapsódia Cênica), o espetáculo propõe uma celebração crítica do teatro clássico europeu para explorar os vícios da sociedade brasileira do presente.

SINOPSE

A peça narra a história de Harpagão, um viúvo de classe média obcecado por sua conta bancária. Visando engordar seus investimentos, Harpagão sai em busca de contratos de casamento para si e seus dois filhos adultos, Elisa e Cleanto. Lançando um olhar sem filtro sobre as relações humanas, a peça aborda de maneira ácida os conflitos geracionais, a ambição social e a influência do capital nas relações interpessoais.

FICHA TÉCNICA

Mão de Vaca

baseado na obra de Molière

Adaptação Dramatúrgica: Leandro Soares

Direção: Daniel Passi

Assistência de Direção: Sofia Badim

Elenco: Gustavo Damasceno, Ayla Gabriela, Balbino de Paula, Estela Silva, Gaba

Cerqueda, Katerina Amsler e Leandro Soares

Direção de Arte: Gabriela Santiago

Desenho de Luz: Daniel Passi

Operação e Montagem de Luz: Clarice Sauma

Trilha Sonora e Operação de Som: Luisa Lemgruber

Fotografia: Sofia Badim e Ruy Duarte

Pintura: Marina Marinho

Arte Cartaz: Amanda Milliet

Assessoria de Imprensa: Rodolfo Abreu

Produção Geral: Paula Furtado

Idealização: Daniel Passi

Apoio: Cantina Donanna

SERVIÇO

Espetáculo de teatro

Título: Mão de Vaca

Temporada: de 5 a 27 de julho

Dias: Sextas, sábados e domingos

Horário: Sextas e sábados às 20h, domingos às 19h

Local: Teatro Municipal Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon, Rio de Janeiro – RJ, 22440-033

Ingressos: R$ 60,00 Inteira / R$ 30,00 Meia

Site: https://linktr.ee/maodevacateatro

Duração: 60 min

Classificação etária: 16 anos

Mais informações: @maodevacateatro