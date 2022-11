Foi um agito só a Feijoada da Portela, realizada no LSH Hotel, na Barra da Tijuca, no fim de semana. Convidados vips como Ivo Madoglio, repórter do Programa Mais Você, e o namorado Gustavo, foram recebidos pelo casal Paula e Roberto Rotter, CEO do LSH, e saborearam as delícias gastronômicas.

Tudo embalado pela bateria da Portela, que não deixou ninguém parado, já entrando no clima alto astral do Verão carioca.