Léo Ortiz é contratado pelo Flamengo, mas não chega de imediato; veja detalhes

Léo Ortiz é o novo reforço do Flamengo para o restante da temporada, mas nem tudo saiu como o planejado. Segundo informações de Athos Moura, do jornal O Globo, a diretoria do Mengão teve que ceder nas tratativas.

O jornalista informou que o zagueiro jogará as duas partidas do Red Bull Bragantino contra o Botafogo antes de ir para o Flamengo. Essa foi a exigência feita pela diretoria do clube paulista para ceder o atleta.

O pedido foi feito pelo Massa Bruta para que o acordo fosse fechado. O Fla não se opôs, pois sabia que isso poderia barrar as tratativas. O Bragantino tem como principal meta este ano estar na Libertadores.

Léo Ortiz, por sua vez, deixou claro que não queria disputar os jogos, pois tem o desejo de jogar pelo Flamengo nesta temporada e deixou claro desde o primeiro momento. No Paulistão ele não participa mais das partidas.

Zagueiro ainda vai jogar Bragantino x Botafogo pela Libertadores

A diretoria rubro-negra afirma que não recusou o pedido do Bragantino porque o Fla está protegido juridicamente caso o zagueiro se lesione, mas não foi relatado quais seriam essas situações, de valores ou outras questões.

Os exames médicos do atleta só serão realizados após os dois jogos da pré-Libertadores, que serão disputados nos dias 6 e 13 de março. Ou seja, o jogador deve se apresentar no dia 14 ou 15 para finalizar os trâmites com o Mengão.

O contrato de Léo Ortiz com o Flamengo deve ser assinado até o fim de semana. Em um primeiro momento, por questões burocráticas, será um pré-acordo e posteriormente, o definitivo que deve ser até 2028.

Marcos Braz está em São Paulo e só volta ao Rio de Janeiro depois da assinatura. Ele tem alinhado algumas questões com o estafe do atleta e tem acompanhado de perto toda a negociação, que no fim, será concretizada.

Léo Ortiz poderá ser inscrito mesmo após fechamento do mercado

Flamengo e Red Bull Bragantino se acertaram, com relação a valores, na negociação pelo zagueiro Léo Ortiz. Dirigentes de ambos os clubes tiveram mais uma longa reunião, que se encerrou por volta das 3h da manhã.

Marcos Braz e Bruno Spindel representaram o CRF, Diego Cerri representou o clube paulista e Paulo Pitombeira defendeu os interesses do jogador. O Flamengo pagará 8,5 milhões de euros pela transferência do defensor.

O Mais Querido pagará 7 milhões de euros em duas parcelas, e mais 1,5 milhão de euros por variáveis. Há um brecha no artigo 33 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF), que permitiria a inscrição do jogador mesmo após o fim da janela de transferências. Confira o que está expresso no artigo 33 do RNRTAF, §3º, alínea c:

“A rescisão por mútuo acordo ou o encerramento do contrato especial de trabalho desportivo (inclusive de empréstimo) com o clube anterior, ou a cessão temporária, ocorrida(o) entre os dias 01/04 a 19/04/2024, sendo que, nesses casos, a solicitação de transferência deve ser concluída no SNR até o dia 19/04/2024. O atleta em questão necessariamente deve ter participado do Campeonato Estadual de 2024.”

