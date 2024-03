Lea Maria em ALEMÃ DE CRIA no TEATRO FASHION MALL – RJ

Lea Maria, a alemã mais brasileira que você vai conhecer, chegou ao Brasil há 6 anos atrás e desde então se apaixonou pelo país e sua cultura. Em uma entrevista exclusiva, ela conta um pouco sobre suas experiências, perrengues e choques culturais ao se adaptar à vida no Brasil.

“Quando cheguei ao Brasil, confesso que fiquei um pouco perdida no início. Tudo era muito diferente do que eu estava acostumada na Alemanha. A comida, as pessoas, o clima… foi um verdadeiro choque cultural para mim. Mas aos poucos fui me adaptando e me apaixonando cada vez mais por esse país incrível.”

Lea também falou sobre os perrengues que enfrentou ao se mudar para o Brasil. “No começo foi bem complicado lidar com a burocracia e as dificuldades do dia a dia. Tive que aprender a me virar sozinha e a resolver meus próprios problemas. Mas com o tempo fui me acostumando e hoje me sinto muito mais independente e confiante.”

Além disso, Lea também comentou sobre suas primeiras impressões da vida de solteira no Brasil. “No Brasil, as pessoas são muito mais abertas e receptivas do que na Alemanha. Foi interessante perceber como as relações amorosas são levadas de forma mais leve e descontraída por aqui. Acho que isso contribuiu para que eu me sentisse mais livre e empoderada em minha vida amorosa.”

Por fim, Lea ressaltou a importância de se manter aberta e receptiva às diferenças culturais. “Acredito que a diversidade cultural é um dos maiores tesouros que o Brasil tem a oferecer. Aprendi muito com a convivência com pessoas de diferentes origens e isso me tornou uma pessoa mais tolerante e compreensiva. Estou muito feliz por ter escolhido o Brasil como meu lar e espero poder continuar aprendendo e crescendo aqui por muitos anos.”