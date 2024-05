Tiquinho tem clausula de renovação automática no Botafogo e John Textor pode garantir permanência do jogador

Em busca de evolução internamente

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro, as atenções do Botafogo se voltam para a Copa do Brasil, onde disputa uma vaga diante do Vitória. Após abrir uma vantagem de 1 a 0 no jogo de ida, o Glorioso vai pelo empate fora de casa, no Barradão, em confronto marcado para a próxima quarta-feira (22), às 19h.

© Thiago Ribeiro/AGIFPermanência de Tiquinho no Botafogo pode ser definida por cláusula contratual



Enquanto a equipe vem se preparando para a partida, uma situação vem gerando incomodo internamente. Isso porque, e fim de contrato com o Alvinegro, em junho Tiquinho fica livre para assinar um pré-acordo com outra equipe e sair sem qualquer custo.

Apesar das negociações estarem travadas, um detalhe pode ser determinante para que o acordo seja fechado. Isso porque, existe uma cláusula de renovação automática que pode ser ativada de uma forma muito simples.

Movimentações nos bastidores

Conforme informações do Canal do TF, contratual está definido que se Tiquinho Soares atuar em 60% dos jogos em que ele estiver à disposição, a cláusula será acionada. Ou seja, em partidas que ele cumprir suspensão ou estiver lesionado não entram na conta.

Desta forma, a expectativa é que Tiquinho Soares consiga bater a meta com meses de antecedência do fim do contrato, que é até 31 de dezembro deste ano. Mas, mesmo com a cláusula há um empasse com o representante do jogador.

A estratégia está definida

O empresário do jogador cobra um aumento salarial que foi prometido pelo Botafogo após o craque recusar a proposta do Grêmio, no início da temporada. Desta forma, a primeira oferta de renovação foi recusada por não conter o aumento prometido.

Você quer a permanência de Tiquinho Soares na equipe? Você quer a permanência de Tiquinho Soares na equipe? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

A postura da diretoria, inclusive, desagradou os representantes do jogador. Isso porque, entendem que o Botafogo precisa cumprir com o que foi prometido no início da temporada, quando o jogador teve chances de deixa a equipe. Por outro lado, a decisão do jogador é de permanecer no Glorioso.