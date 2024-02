Jaime Alem – tem viola no mar

Ministério da Cultura e Petrobras apresentam:

JAIME ALEM NO SHOW “TEM VIOLA NO MAR”

O violonista e maestro Jaime Alem explora a metalinguagem da viola no show “Tem viola no mar”, que será no Teatro Rival Petrobras, no dia 7 de março. O artista vai passear pelos timbres da viola, em temas de estilos diversos, de regiões diferentes do Brasil, montando um mosaico de sotaques e linguagens, ritmos e melodias, explorando a viola caipira em afinações variadas. Fazem parte do repertório composições de Alem, canções do CD “Dez cordas do Brasil”, obras de Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal e João Pernambuco, e outras surpresas.

Jaime Alem estará acompanhado por João Carlos Coutinho no acordeon, Reginaldo Vargas na percussão e João Bustamante no violoncelo. Além de contar com a participação especial da cantora Nair Cândia.

Serviço:

Data: 7 de março

Horário: 19h30

Ingressos aqui