Inglaterra goleia o Irã no segundo jogo da Copa

Bukayo Saka foi o artilheiro da equipe inglesa na partida.

Nesta segunda-feira (21), as seleções da Inglaterra e do Irã entraram em campo pelo segundo jogo da Copa do Mundo do Catar. A partida foi marcada pela vitória da equipe europeia e pela primeira goleada do torneio. Com o resultado, os ingleses assumiram a liderança do grupo B.

A Inglaterra começou com tudo a sua campanha na Copa do Mundo do Catar. No estádio Internacional Khalifa, nesta terça-feira, a seleção passou por cima da equipe do Irã. O primeiro gol da partida saiu aos 35 minutos de jogo. Durante uma bela troca de passes, o volante Jude Bellingham avançou até a grande área e marcou de cabeça após cruzamento.

O camisa 17, Saka, ampliou a vantagem aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Maguire ajeitou a bola de cabeça e o meia concluiu o lance com um belo chute, balançando as redes.

Dois minutos depois, foi a vez de Sterling anotar o seu. Em lance de contra-ataque, ele recebeu um cruzamento dentro da grande área e finalizou de primeira, dando a sua equipe uma vantagem de 3 a 0 no placar.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Saka marcou o seu segundo gol e assumiu a artilharia da equipe no torneio.

Foi apenas aos 19 minutos da segunda etapa que o Irã marcou o seu primeiro gol. Após troca de passes, o atacante Taremi recebeu a bola dentro da grande área e bateu firme para o fundo das redes.

Seis minutos depois, Rashford recebeu um passe de Harry Kane, fintou o zagueiro adversário dentro da grande área, e anotou mais um para a Inglaterra. O último gol dos ingleses saiu aos 89 minutos com finalização de Grealish.

A equipe do Irã ainda conseguiu marcar mais uma vez com Taremi em cobrança de pênalti. Placar final – 6 a 2 para a Inglaterra.

Com a goleada, a seleção do técnico Gareth Southgate assumiu a liderança do grupo B do mundial.

