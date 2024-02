GWM: A Revolução Elétrica da Grande Muralha no Brasil

A Great Wall Motors (GWM), uma gigante entre as montadoras chinesas, não é apenas uma referência à imponente Grande Muralha da China, mas também a uma história de inovação e crescimento no setor automotivo global. Fundada em 1984, na cidade de Baoding, China, a GWM emergiu com a proposta de liderar a fabricação de veículos híbridos, marcando sua presença no mercado com soluções inovadoras. Em 1999, nos Estados Unidos, a marca deu um grande passo com o lançamento da Haval, sua subsidiária especializada em SUVs.





Recentemente, a GWM alcançou um marco importante em sua trajetória internacional ao iniciar operações no mercado brasileiro. Escolhendo Iracemápolis, São Paulo, e a antiga fábrica da Mercedes Benz como base, a GWM apresentou ao Brasil sua linha de carros Haval, que inclui modelos como o Haval H6 GT, H6 Premium HEV, Haval H6 Premium PHEV e Haval H6PHV. Esses veículos híbridos destacam-se não apenas por suas características técnicas avançadas, mas também por introduzir inovações como o Sistema Ótico de Retina no H6 Premium PHEV, um mecanismo de segurança que utiliza a leitura da retina do condutor para autorizar a partida do veículo.

Além do modelo de entrada H6 PHV, que impressiona pelo seu entre-eixo ampliado e autonomia correspondente, todos os outros modelos estão equipados com tração integral AWD e um conjunto mecânico revolucionário, incluindo um câmbio coordenado de duas marchas capaz de ultrapassar 1800 RPM. Complementando essas características, há um aplicativo compatível com iPhone e Android que permite desde a ignição automática até o assistente de estacionamento autônomo, passando pelas câmeras 3D 360°. Com potências superiores a 220 Cv e um motor elétrico adicional de 60 Cv, os modelos Haval H6 prometem desempenho e eficiência. As versões plug-in oferecem até 130 km de autonomia exclusivamente elétrica, reforçando o compromisso da GWM com a sustentabilidade.

A expansão da GWM não para por aí. A montadora planeja lançar o Ora O3GT, um veículo que promete unir desempenho agressivo a um visual esportivo. Em parceria com a BMW, o GWM Ora03 é um elétrico popular que se destaca por seus incríveis 170 Cv e uma autonomia recorde de 440 Km, tudo isso por um valor de mercado competitivo de 150 mil reais, posicionando-se como uma opção relevante no crescente mercado de veículos elétricos no Brasil.





A entrada da GWM no Brasil representa não apenas a expansão de sua presença global, mas também a introdução de tecnologias automotivas avançadas e opções de mobilidade sustentável para o consumidor brasileiro. Com modelos que combinam inovação, segurança e desempenho, a GWM está preparada para atender às demandas de um mercado cada vez mais consciente da importância da sustentabilidade ambiental.

Além disso, a GWM demonstra seu compromisso com o futuro da mobilidade ao investir em pesquisa e desenvolvimento, buscando constantemente superar os desafios tecnológicos e oferecer soluções que atendam às necessidades dos consumidores modernos. Seja pela eficiência energética, pelo design inovador ou pela segurança avançada, os veículos da GWM estão estabelecendo novos padrões no setor automotivo.





Diante do cenário atual, caracterizado pela busca por alternativas mais limpas e eficientes de transporte, a GWM emerge como um ator chave, capaz de influenciar significativamente a direção do mercado automotivo no Brasil e no mundo. A adoção de veículos elétricos e híbridos não é mais uma tendência futurista, mas uma realidade iminente, necessária para enfrentar os desafios ambientais globais e promover uma mobilidade mais sustentável.





A GWM, com sua linha de veículos Haval e os inovadores modelos elétricos como o Ora O3GT, demonstra um compromisso com a excelência e a inovação. Esses carros não apenas atendem às expectativas dos consumidores por desempenho e conforto, mas também contribuem para a redução da pegada de carbono, oferecendo uma alternativa viável e ecologicamente responsável aos veículos tradicionais .

A GWM está na vanguarda dessa revolução, trazendo consigo uma rica história de inovação e sucesso global. Seus veículos são projetados não apenas para atender às demandas atuais de mobilidade, mas também para antecipar as necessidades futuras, combinando tecnologia de ponta, design inovador e compromisso com a sustentabilidade.

Em um mundo onde a urgência por soluções ambientalmente sustentáveis se torna cada vez mais premente, a GWM lidera pelo exemplo, mostrando que é possível combinar performance, estética e responsabilidade ecológica em veículos que atendem e superam as expectativas dos consumidores. Com uma gama de modelos que atendem a diversos gostos e necessidades, a GWM está pronta para conquistar o mercado brasileiro e contribuir para um futuro mais limpo e sustentável.

Este artigo foi escrito por Telles Martins, palestrante, colunista especializado em Mobilidade do Futuro, e designer com vasta experiência em estudos no setor de veículos auto-sustentáveis e design automotivo. Sua expertise proporciona uma visão aprofundada e factual sobre a revolução dos veículos elétricos, desmentindo mitos e destacando os avanços reais que essas tecnologias trazem para nossa sociedade.