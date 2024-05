Flamengo perde para Palestino e precisa e se complica; Confira as notas

Palestino e Flamengo mediram forças às 21h, no estádio Francisco Sanchéz. Ambas precisavam do resultado positivo para sonhar com a classificação direta no grupo, e a partida foi feita em tempo real no site do Bolavip Brasil.

© PhotoSport/AGIFJogador do Flamengo lamentando em partida da Libertadores



No geral o Flamengo teve mais volume de jogo que o Palestino na primeira etapa, Bruno Henrique, Cebolinha e Gerson arriscaram de fora da área. Por outro lado, o Palestino teve apenas uma chance clara com Martínez para boa defesa de Rossi.

No retorno do Intervalo, Bruno Henrique perdeu duas chances dentro que poderiam ter ajudado o Flamengo. Na sequência, perdeu duas chances, Luiz Araújo acertou a trave e ratificou o domínio do Flamengo na partida.

O Palestino seguiu atacando de maneira vertical e com menos posse de bola e aos 32 minutos após cobrança de escanteio Cornejo acertou belo chute no ângulo de Rossi, após o gol o rubro-negro seguiu pressionando, mas não conseguiu o empate

Veja as notas das atuações dos jogadores do Flamengo:

Defesa

Rossi: 7

Bastante seguro e não teve culpa no gol

Wesley: 7

Ajudou ofensivamente, mas se perdeu em alguns momentos

Fabrício Bruno: 6,5

Mesmo com a derrota foi bastante seguro

Léo Pereira: 6,5

Ajudou bastante na marcação, mas teve dificuldade em alguns momentos

Viña: 5,5

Não conseguiu fazer uma partida regular

Varela: 5,5

Entrou no lugar de Wesley mas não conseguiu produzir ofensivamente.

Ayrton Lucas: 6

Tento ajudar na criação mas teve pouco tempo em campo.

Meio-campo

Allan: 6

Ajudou na marcação quando esteve em campo, saiu para entrada de Gabigol

Gerson: 7

Correu bastante e tentou criar jogadas para passar pela defesa do Palestino, mas não conseguiu.

De La Cruz: 7,5

Responsável pela saída de bola do Flamengo, foi bem essa noite mesmo com as dificuldades de criação.

Ataque

Pedro: 6

Fez o que pode,mas não conseguiu finalizar com liberdade.

Everton Cebolinha: 6,5

Estava mal no primeiro tempo, mas melhorou bastante na etapa final.

Bruno Henrique: 6,5

Perdeu duas chances claras no segundo tempo.

Luiz Araújo: 6

Quase marcou em um chute de fora.

Gabigol: 6,5

Se movimentou bastante e quase marcou um gol de cabeça.

Técnico

Tite: 5

O Flamengo não consegue finalizar as jogadas como deveria e o time está com pouca movimentação principalmente nos primeiro tempo.

Atuações do Palestino

Defesa

Rigamonti: 7

Fez duas grandes defesas que mudaram a história da partida.

Benjamín Rojas: 7,5

Teve bastante trabalho com Cebolinha pelo lado esquerdo, soube conter as descidas do atacante

Iván Román: 6,5

Teve dificuldade em marcar o os atacantes do Flamengo, mas após o gol conseguiu ficar mais protegido.

Cristian Suárez: 6,5

Teve dificuldade na marcação, mas conseguiu antecipar algumas jogadas.

.

Zuñiga: 6

Ajudou bastante na marcação pelo lado esquerdo.

Meio-campo

Ariel Martínez: 7

Bem na criação de jogadas e na marcação.

Abrigo: 6,5

Correu o campo todo e ajudou na criação de jogadas.

Dávila: 7,5

Bem na partida e ajudou na saída de bola.

Cornejo: 9

Partida segura, fez um golaço e ajudou o Palestino ofensivamente.

Carrasco: 6

Não comprometeu e ajudou bastante no segundo tempo.

Palácio: 5

Foi bem, não comprometeu

Ataque

Benítez: 7

Teve bastante entrega e movimentação.

Marabel: 8

Foi bem, confundiu a defesa do Flamengo.

Michael: 6

Ajudou a equipe mesmo com pouco tempo em campo.

Técnico

Pablo Sánchez: 8

Acreditou na proposta de jogo da equipe e venceu o time mais forte do grupo.