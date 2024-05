Flamengo de olho nos jogadores emprestados que poderão voltar ao elenco

Clube se prepara para decisão e reposição de elenco

Sem jogos no final de semana pelo Brasileirão em função da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, o Flamengo treina nessa manhã de domingo (26) para enfrentar o Millonarios pela Copa Libertadores.

O Mengão ainda nunca venceu o time colombiano, e precisa de uma vitória para se classificar para as oitavas de final da competição. Os times se enfrentam nessa terça-feira (28) às 21h no Maracanã.

Focados na classificação, o time de Tite também se preocupa com reposições no elenco. Fabrício Bruno está de saída para a Europa, além dele, Ayrton Lucas também tem interesse europeu. Outro jogador que ainda tem futuro incerto é o Erick Pulgar, apesar do volante chileno provavelmente continuar no time, ainda não renovou, e tem sondagens de times do México e também da Europa.

Visando possíveis saídas, o Mais Querido procura peças para reposição do elenco, e fica de olho em jogadores que estão emprestados para outros times. A lista conta com 7 atletas que vivem situações distintas.

© Getty ImagesTite em partida pelo Flamengo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de 2024 no Rio de Janeiro, Brasil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)



Pablo

Zagueiro está no Botafogo desde fevereiro e ainda não conseguiu jogar pelo time de General Severiano, digamos assim. Ele se machucou nos primeiros treinos pelo clube e só estreou com a camisa alvinegra no dia 21 de abril, quando entrou no segundo tempo da goleada por 5 a 1 sobre o Juventude no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Porém, o zagueiro teve uma nova lesão na coxa esquerda no jogo, ficou em campo por apenas 28 minutos e está fora de combate desde então. O contrato de empréstimo para o Botafogo vai até dezembro de 2024 e com o Flamengo, até dezembro de 2025.

Petterson

Também sem jogar, mas por outro motivo, é Petterson. Revelado pelo Flamengo, o jovem atacante de 20 anos estreou com o pé direito no Athletico-PR e marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Londrina, fora de casa, pelo Campeonato Paranaense, foi o primeiro gol do atleta como profissional.

Porém, esse foi o seu único jogo no clube, já que foi afastado pela diretoria por indisciplina no fim de fevereiro e desde então está encostado. Chegou a negociar com o Avaí para uma transferência, mas não foi concretizada. O contrato com o Athletico vai até dezembro de 2024, e com o Flamengo, janeiro de 2027.

Thiago Maia

Atleta pedido pelo treinador Eduardo Coudet, Thiago Maia já mostrava algumas das virtudes que fizeram o Inter buscá-lo quando ocorreu a paralisação em razão das enchentes. Apesar da disputa com Fernando pela titularidade, já começava a saltar à frente do concorrente. Mas foi na pausa que ele conquistou os colorados: o volante foi para a linha de frente e realizou diversos resgates de pessoas e animais em Porto Alegre e região. Subiu em telhado, pulou cerca e pegou uma senhora nas costas em um dos mais icônicos.

Os vídeos viralizaram nas redes sociais e o transformaram num símbolo deste período. O jogador está emprestado até o fim de 2024 ao Inter, que tem uma obrigação de compra prevista ao término do período de 3 milhões de euros, cerca de 16,7 milhões de reais. Já o contrato com o Flamengo vai até dezembro de 2026.

Thiaguinho

O atacante de 23 anos é talvez quem melhor tem aproveitado o empréstimo entre os jogadores do time carioca. Thiaguinho foi o grande destaque do Treze no Campeonato Paraibano com quatro gols, mesmo tendo chegado depois da metade da primeira fase, e também vem brilhando na Série D do Campeonato Brasileiro, onde marcou três vezes em cinco rodadas.

No último sábado, ele fez os dois gols da vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Atlético-CE. O Treze é o líder do seu grupo com 100% de aproveitamento e tenta prorrogar junto ao Flamengo o empréstimo que acaba no próximo dia 30. Pelo Flamengo, o contrato vai até dezembro desse ano.



Gabriel Noga

Também revelado no Mengão, o zagueiro de 22 anos está desde fevereiro no Leixões, da Segunda Divisão de Portugal. Mas por enquanto ele pouco jogou pelo clube. Só fez sua estreia no início desse mês, mas defendendo o time sub-23.

Sua primeira partida pela equipe principal foi no último dia 19, quando foi titular e atuou os 90 minutos na vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Oliveirense. O clube português têm opção de compra ao fim do período que vai até junho desse ano, já pelo time rubro-negro, contrato acaba em dezembro.

Hugo Souza

O goleiro de 25 anos que já atuou bastante pelo rubro-negro, está no Chaves, de Portugal, desde o meio de 2023. Virou titular e viveu bons momentos, como por exemplo o prêmio de melhor em campo que ganhou na derrota para o Rio Ave e quando pegou três pênaltis em revés para o Benfica. Mas o clube acabou na lanterna do Campeonato Português e rebaixado para a Segunda Divisão.

“Neneca”, como é chamado carinhosamente pelos companheiros, tinha opção de compra em contrato que não foi exercida. Apesar de ainda ter vínculo com o Flamengo, ele não está nos planos do Rubro-Negro, que busca um novo clube. O contrato com o Chaves vai até junho de 2024 e com o Flamengo, até dezembro de 2025.

André



Mais um cria do Ninho do Urubu, o atacante de 22 anos está desde o meio de 2023 no Estrela Amadora, também de Portugal. E André aproveitou bem a chance: jogou 27 das 34 rodadas do Campeonato Português, marcou quatro gols e ajudou o clube a terminar em 14º lugar, fora da zona de rebaixamento.

Ele agradou tanto aos portugueses, que devem exercer a opção de compra prevista ao final do contrato no valor de 600 mil euros, cerca de 3,3 milhões de reais. O acordo de empréstimo com o clube português termina em junho desse ano enquanto com o Flamengo, junho de 2025.