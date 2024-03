Diniz prepara surpresa contra o Flamengo e atacante vai virar lateral; veja escalações

CRF pronto para semifinal do Carioca

O Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais e venceu a primeira partida contra o Fluminense por 2 a 0. Mesmo perdendo por dois gols de diferença, segue rumo à final. Você acompanha a semifinal ao vivo no Bolavip Brasil.

© Thiago Ribeiro/AGIFFernando Diniz, técnico do Flu, prepara surpresa para pegar o Flamengo



O Mais Querido está conseguindo recuperar todos os lesionados e Tite tem todos os jogadores, salvo Gerson que segue fora, por causa da recuperação da cirurgia e tem retorno programado somente para o Brasileirão.

Com isso, Tite já tem uma provável escalação para o confronto: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matias Viña); Erick Pulgar (Igor Jesus ou Allan), De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

O Flamengo enfrenta o Fluminense às 21h deste sábado (16), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. Para este clássico decisivo, a equipe tricolor possui quatro desfalques e duas grandes dúvidas, mas vem com surpresa.

Diniz prepara surpresa contra o Mais Querido

Segundo o jornalista Venê Casagrande, uma surpresa que Fernando Diniz prepara no time do Fluminense para pegar o Flamengo neste sábado (16) é usar o atacante Marquinhos como lateral na vaga do lesionado Samuel Xavier.

Um provável time do Fluminense para o confronto decisivo que será realizado no Maracanã é: Fábio; Marquinhos, Manoel, André, Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy.

O meio-campista Ganso e o atacante Germán Cano estão fora. Ambos não participaram de algumas atividades durante esta semana e não serão relacionados pelo técnico Fernando Diniz. Ganso se encontra na panturrilha direita, já o problema de Cano está no joelho, onde se queixa de dores.

Lima e John Kennedy entraram no lugar da dupla nos treinamentos. Voltando de suspensão, André será relacionado e chegou até a treinar como zagueiro, podendo começar o duelo nesta posição, sendo mais uma surpresa.

Pedro pode quebrar marca no clássico

Atacante do Flamengo, que marcou o segundo gol na vitória na ida, que contou com Cebolinha e outro craque brilhando, Pedro pode bater um recorde pessoal no duelo com o Fluminense, seu ex-clube.

Caso marque no clássico, o camisa 9 alcançaria uma sequência de sete jogos consecutivos marcando gols, a maior sequência de toda a sua carreira. Isso comprova a grande fase que o jogador tem tido sob o comando de Tite.

O atacante marcou um gol por jogo nas últimas seis partidas, com exceção do duelo com o Bangu, onde fez um hat-trick. O centroavante assumiu a titularidade de vez desde a chegada do novo técnico no fim do ano passado.

O atacante, atualmente, é o 16º maior artilheiro da história do Flamengo, com 116 gols, e busca, também, marcar para poder subir neste ranking. Além disso, se tornou o maior artilheiro do novo Maracanã com 72 tentos.

O que o pessoal achou da escalação de Diniz?