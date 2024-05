Diniz está próximo de ser o técnico mais duradouro do Fluminense neste século

Fernando Diniz que está 756 dias no comando do Fluzão está a 27 dias de superar o Abel Braga e se tornar o técnico mais duradouro do Fluminense no século 21

Fernando Diniz está na segunda passagem pelo Fluminense desde abril de 2022, somando 756 dias consecutivos no cargo. Quando ele chegou, veio substituir Abel Braga,que saiu do clube e poucos meses depois anunciou a aposentadoria.

Diniz entrou na história do clube em 2023, quando conquistou o inédito título da Libertadores da América na final contra o Boca Juniors. Ao todo ele conquistou 3 títulos com o Fluzão: Um Campeonato Carioca, uma Libertadores e uma Recopa Sul- Americana

O técnico está perto de alcançar uma marca expressiva com o time carioca. Se ele ficar no Tricolor das Laranjeiras por ao menos mais 27 dias ele irá superar Abel Braga como o técnico mais longevo do Flu no século 21. Abelão, ficou de 8 de junho de 2011 até 29 de julho de 2023 no ”Time de Guerreiros”, totalizando 782 dias seguidos no comando do clube.

História do Diniz no Fluzão

Diniz teve duas passagens no Fluminense como treinador e também já foi jogador do clube entre 2000 até 2003 e conquistou o Campeonato Carioca de 2002. Como técnico ele ganhou destaque no cenário nacional na segunda passagem pelo Flu, que levou inclusive a ser o comandante da Seleção Brasileira em 2023.

A primeira vez de Fernando Diniz como treinador do ”Pó de Arroz” foi um trabalho sem brilho e com muito questionamento! Ele como sempre manteve a sua filosofia de posse de bola, mas não teve bons números. O profissional foi demitido após a perda do título carioca e começar com a equipe frequentando a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Para chegar no Hall de maior técnico da história do Fluminense há um longo caminho, visto que o Flu já teve nomes como Carlos Alberto Parreira, Abel Braga e Telê Santana. No entanto, por ter trazido o maior título da história do clube, certamente ele está nos corações dos Tricolores das Laranjeiras.

Temporada do Fluminense

Em 2024 a temporada, por enquanto, não é brilhante como em 2023. Neste ano o Tricolor foi eliminado do Campeonato Carioca na semifinal, o que impediu o tricampeonato. Em contrapartida ganhou a Recopa Sul-Americana contra o LDU, o antigo algoz da final da Libertadores de 2008 e da Sul -Americana de 2009.

Na Copa do Brasil passou do Sampaio Corrêa e se classificou para as oitavas de final. A grande decepção é no Brasileirão, que nas primeiras seis rodadas fez somente cinco pontos e abre a zona do rebaixamento.

