Marcos Braz pode deixar o Flamengo a qualquer momento

O Flamengo é um dos clubes mais ricos do mundo e vem provando isso ano após ano. No entanto, justamente por se tratar de um clube com as finanças no azul, os adversários não perdoam na hora da negociação. O VP de futebol do clube, Marcos Braz, sabe bem disso.

A diretoria que vai atrás do jogador já sabe que o clube em que o jogador está não vai facilitar a vida do Mengão e a intenção é mesmo inflacionar o negócio para ‘arrancar’ o máximo de dinheiro possível na negociação.

É mais ou menos o que acontece no caso envolvendo o Red Bull Bragantino em relação ao zagueiro Léo Ortiz. Os paulistas insistem em pedir 9 milhões de euros pelo defensor de 28 anos, enquanto o Fla quer pagar ‘só’ 7 milhões de euros.

O impasse vem gerando uma novela, chegando ao ponto do próprio atleta vir a público externar seu desejo de vestir o Manto Sagrado, mas reiterando que deseja que o acordo seja bom para todos os envolvidos.

A gestão de Rodolfo Landim está chegando ao fim. Eleito em 2019 e também em 2021, o presidente cumpre seu último mandato, que se encerra em dezembro deste ano. No entanto, uma baixa importante pode ocorrer antes disso.

Sempre foi motivo de polêmicas e questionamentos o fato de Marcos Braz acumular função no Flamengo e também como vereador do Rio de Janeiro, mas a diretoria nunca se opôs publicamente.

No entanto, a carreira política de Braz pode impedi-lo de continuar no Fla. Segundo o Paparazzo Rubro-Negro, existe uma possibilidade do VP do clube carioca assumir o cargo (ainda que temporário) de deputado federal.

Uma deputada do partido de Braz (PL – Partido Liberal) irá se candidatar às eleições municipais, assim deixando a cadeira vaga em Brasília. Sendo um dos suplentes para a função no PL, Marcos pode assumir o cargo.

Caso isso aconteça, a função no clube e no partido podem entrar em conflito, uma vez que Braz passaria – em tese – muito mais tempo em Brasília do que no Ninho do Urubu e outros compromissos do Flamengo.

Diogo Lemos, conselheiro de futebol do Flamengo, explicou em uma live do Paparazzo Rubro-Negro como funciona busca por reforços no Mengão, uma vez que Braz, ao lado de Landim e Bruno Spindel, dão as últimas palavras.

“Sou um par do Vice-presidente de futebol nas questões relativas a estratégicas do clube como orçamentos, metas, organograma. Eu não participo do dia a dia, sou um cara bem ativo, vou a todos os jogos e viajo. Mas na minha função, não tenho participação diária, apesar de saber de tudo que acontece”, iniciou.

“Poder decisório de escolher horário, não possuo. A gente avalia os nomes que vem do Scout para a gente, dentro de um perfil que o Scout já detalhou. Avaliamos a questão financeira, comportamento, etc. Eu posso passar para o Scout avaliar, mas não indico jogador”, acrescentou.

