Day Limns – Vênus Netuno Tour no TEATRO CLARO RIO

Com seu novo álbum, “VÊNUS≠netuno”, DAY LIMNS promete levar seus fãs a uma jornada emocional única, explorando temas como amor, identidade e autodescobrimento. Com uma sonoridade única que mescla elementos do pop, do indie e do eletrônico, DAY LIMNS conquistou um grande número de ouvintes ao redor do mundo, tornando-se um dos artistas mais promissores da cena musical atual.

Com músicas envolventes e letras profundas, “VÊNUS≠netuno” promete ser um marco na carreira de DAY LIMNS, consolidando sua posição como um dos principais nomes do pop underground. Com sua voz cativante e suas composições sinceras, o artista convida seus ouvintes a refletir, se emocionar e se conectar com sua música de uma forma única e especial.

Dia 29 de maio 2024