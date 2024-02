Começou o ano da hipica com o Torneio de Verão

O evento homenageou a renomada amazona Lucia Alegria de Faria Simões, que representou o Brasil nas Olimpíadas de 1968 e foi premiada em vários concursos internacionais,e a funcionária Vera Cairo que faleceram recentemente.

“Tivemos mais inscrições do que o ano passado e foi um excelente evento com atletas de várias faixas etárias. Nós resolvemos fazer uma singela homenagem à grande amazonas Lúcia Alegria Simões, que faleceu recentemente, e a nossa funcionária Vera Cairo que faleceu e fazia aniversário dia 8”, explicou o presidente da SHB Antônio Mello.

As provas, de diversos níveis e com obstáculos de alturas desde 0,60 até 1,30, foram no picadeiro Eloy Menezes. Os percursos foram desenhados por Érica Sportiello, que conviveu muito com as homenageadas. “As duas mulheres nos representavam e eram de uma excelência de entrega e de profissionalismo exemplar. A Lúcia era uma exímia amazona. As duas eram exemplares como pessoas e profissionais. É uma geração que vai deixar saudade e que sorte a nossa de ter podido conviver com as duas,” pontuou Erica.

O grande vencedor do torneio foi Tiago Mesquita e Jezlinn, ouro na prova de 1,30. Na prova de 1,20 o primeiro lugar foi do conjunto Maria Paula de Sousa com Zara Ht e na de 1,10 de Rodrigo Mangeon de Azevedo Reis com Ks Petit Balou.

“Achei os percursos excelentes os competidores com o nível altíssimo. Estou muito feliz com a Vitória e foi além da minha expectativa,“ comemorou Tiago.

Nas provas de 1,00 o conjunto vencedor foi Rafael Guimarães Reis Zillo com Xeque-mate das Cataratas, nas de 0,80 foi o conjunto Josiane Kinder com Centauro Replicante e nas provas de 0,60 o ouro foi de Antônio Pedro Ferreira Silvestre com Black Star.

As atrações musicais bombaram e agradaram a todos. Enquanto no dia 1 a dupla sertaneja Luciano e Edmar animou a noite, no dia 8 foi a vez do samba com a Roda de Samba do Diogão, um prenúncio para o carnaval que começou no final de semana seguinte. “É a segunda vez que faço show aqui. É uma competição de hipismo e o samba não está muito inserido nesse meio, então eu acho importante vir aqui e inserir nesse universo,” disse Diogão.

Para animar ainda mais o evento, enquanto ouviam os músicos no fim de cada dia, todos puderam degustar as famosas pizzas feitas no forno a lenha do quiosque.

O Torneio de Verão Sanol Dog tem o patrocínio de Sanol Dog, BTG Pactual, SABEMI Seguros, Coudelaria Santo Antônio, Shopping Leblon e Grupo AB e recebe o apoio da Maison Du Cavalier, Alamaster, Haras Rosa Mística, Guabi, Crepes Bon Profit, Malta Beef Club, Cachaça da Quinta, Injoy Suítes, Vetnil, VQ Jerwerelly, Urban Strides BR, Equestrian Cavallie e EPI Solution.