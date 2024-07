Com 453 desfiles de blocos, Riotur apresenta esquema operacional para Carnaval de Rua 2024 – Riotur

A Riotur apresentou, na manhã desta quinta-feira (4/1), o esquema operacional para o Carnaval de Rua 2024. A coletiva na Marina da Glória contou com a participação da Dream Factory, empresa responsável pela produção da folia das ruas este ano.

O público estimado de foliões nas ruas do Rio de Janeiro é de cinco milhões de pessoas. A previsão inicial é de que sejam realizados 453 desfiles (cadastros preliminares), mas este número pode mudar já que depende das autorizações de órgãos públicos e da confirmação dos próprios blocos inscritos (em 2023, o número de desfiles foi de 456). Este ano, 698 blocos se inscreveram pedindo autorização para desfilar, superando a marca de 2023, com 613 pedidos.

Entre os ajustes realizados pela Prefeitura do Rio em 2024 para a logística da festa está o aumento dos desfiles no Centro. Em 2023, foram 119, e agora serão 128. Já a região da Zona Sul terá 98, enquanto Barra da Tijuca, Recreio e Vargens terão 12.

– Nosso planejamento acontece sempre com muita antecedência. Os órgãos da Prefeitura vêm se reunindo semanalmente há quatro meses para que possamos entregar um carnaval de rua organizado e com segurança. Temos muito orgulho de fazer essa que é a maior festa do planeta, o Carnaval do Rio de Janeiro – afirmou o presidente da Riotur, Ronnie Costa.

Número recorde de megablocos

Seguindo a logística de realização dos blocos acima de 100 mil pessoas, a organização seguirá a mesma operação para os chamados megablocos, que esse ano tem número recorde: dez. Constam na lista: Carrossel de Emoções, Chá da Alice, Bloco da Gold, Bloco da Lexa, Chora Me Liga, Cordão da Bola Preta, Fervo da Lud, Bloco da Anitta, Bloco da Favorita e Monobloco.

A novidade do ano é a volta de Preta Gil às multidões, onde receberá uma homenagem ao Bloco da Preta, durante o desfile do Bloco da Favorita.

Aplicativo Carnaval de Rua 2024

Para 2024, a Riotur também lança, em todas as plataformas digitais a partir de 12 de janeiro, o aplicativo para facilitar a vida do folião carioca e dos turistas que vierem curtir o Carnaval. A ferramenta ajuda a localizar os blocos por geolocalização. Além disso, os foliões poderão buscar informações dos blocos, desfiles e notícias relacionadas ao Carnaval de Rua 2024 no site oficial (carnavalderua.rio).

– Todos os anos temos o aplicativo oficial do carnaval de rua. E este ano teremos a novidade do site, com toda a programação dos blocos – disse o vice-presidente da Riotur, Gustavo Mostof.

Além destes produtos, haverá ainda 450 galhardetes espalhados pela cidade, com ações de conscientização e informação sobre os desfiles em diferentes mídias digitais, além de painéis em bancas de jornais, empenas, circuito de tevês em ônibus e edifícios.

Integração com demais órgãos

A área médica contará com nove postos médicos espalhados pela cidade, com toda infraestrutura necessária para atendimento ao público, além de 250 diárias de UTIs e 1.200 diárias de maqueiros, que terá a organização dividida entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa escolhida pela vencedora do Caderno de Encargos. O objetivo é não inflar o sistema público com atendimentos médicos de baixa complexidade.

O folião vai contar com 34 mil banheiros químicos posicionados por onde passarão os blocos, sendo 10% para pessoas com deficiência (PCDs).

E para ajudar na limpeza da cidade, a Comlurb vai disponibilizar uma estrutura que contempla 15 postos de abastecimento móveis credenciados; 200 contêineres com capacidade de 240 litros; seis tendas; 40 pulverizadores costais; mil litros de essência de eucalipto

Já na esfera da segurança pública, a Polícia Militar estará presente com dez torres de observação – período de 30 dias de atuação; cercamento para controle de acesso, com fornecimento de grades suficientes para operação de controle de acesso do público no circuito de megablocos, na região do Centro da cidade. Haverá também pontos com detecção de metais. Ao todo, serão 250 detectores.

A CET-Rio terá 2.500 diárias de operadores de trânsito terceirizados, com carga horária de 10 horas; 400 galhardetes; 400 cones; 300 grades, contemplando equipes para entrega e remanejamento. Ainda no apoio à operação serão disponibilizados frascos de 120ml de protetor solar; pontos de hidratação diária; sacos de gelo; caixas térmicas; adesivos de publicidade irregular; tendas e caminhões baús.

Infraestrutura por toda cidade e credenciamento de vendedores ambulantes

Responsável, desde 2010, pela infraestrutura e pela produção do Carnaval de Rua do Rio, a Dream Factory assume a instalação de banheiros químicos, torres de monitoramento, o suporte ao trânsito (agentes e painéis de sinalização), organiza a venda de bebidas (credenciamento dos vendedores autônomos), o recolhimento de lixo reciclável, a proteção dos canteiros e monumentos, e a estrutura de ambulâncias, entre outros itens, sempre de acordo com a solicitação, planejamento da Riotur e órgãos municipais.

– Temos um orgulho enorme de estarmos há tanto tempo diretamente envolvidos nessa parceria. Temos uma responsabilidade grande. A Dream Factory, como vencedora do Caderno de Encargos, tem como obrigação entregar todos os itens listados no caderno. O carnaval de rua, além de toda a sua operação, movimenta a economia da cidade e do estado, gera muito emprego e promove o turismo – declarou o presidente da Dream Factory, Duda Magalhães.

A Dream Factory também é responsável pelo credenciamento dos vendedores ambulantes que, em 2024, teve número recorde de credenciamentos: 15 mil. Os credenciados recebem um kit especial com colete, credencial com foto, cordão, e isopor (com capacidade para 44 litros); além de um treinamento segmentado em que os sorteados passarão por palestras obrigatórias sobre noções de posturas municipais, legislação básica, forma de atuação da fiscalização e sobre as vedações e obrigações dos promotores de vendas.

Seguindo o cronograma estabelecido em conjunto com a Riotur, a Dream Factory começou a instalar na quarta-feira (3/1) as cercas de proteção de jardins, monumentos e canteiros de vegetação em praças e locais que estejam no trajeto dos blocos autorizados pela Prefeitura. Ao todo, serão utilizados 20 mil metros lineares de cercas, e a expectativa é que até o dia 7 de fevereiro todos os pontos determinados estejam prontos.

Entre os canteiros protegidos estão os das orlas da Barra, Recreio, Ipanema e Leblon. Além disso, outros pontos de maior concentração de público, como a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro, a Praça Santos Dumont, no Jardim Botânico, e o Aterro do Flamengo também receberão proteções.

Já entre os monumentos, 26 terão cercamento, dentre eles, o monumento de Tiradentes, Obelisco, Paço Imperial, Palácio Tiradentes, Chafariz Marechal ncora, Centro Cultural da Justiça Eleitoral, Chafariz da Praça São Salvador, Monumento a Noel Rosa, Praça Barão de Drummond, entre outros.

Para mais informações: carnavalderua.rio

Para fotos: flickr.com/riotur