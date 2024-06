AGENDA VIVO RIO

CITY AND COLOUR NO VIVO RIO

Com a turnê do seu novo álbum “The Love Still Held Me Near”, City and Colour retorna ao Rio de Janeiro para uma apresentação única no Vivo Rio, em junho deste ano. Os fãs podem esperar uma noite de música emocionante e envolvente, com os grandes sucessos do artista e as novas canções do seu último trabalho.

Não perca a chance de ver City and Colour ao vivo, em um show que promete emocionar e encantar o público carioca. Fique ligado nas redes sociais do QUEREMOS! para mais novidades e informações sobre a venda de ingressos. Este será um evento imperdível para os fãs de música de qualidade. Vamos todos juntos pedir: QUEREMOS! City and Colour no Rio de Janeiro!

Comprar Ingressos.