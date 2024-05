Centro do Rio ganha mais um espaço cultural, a Arrecife Galeria – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Centro do Rio ganha novo espaço cultural, o Arrecife Galeria – Prefeitura do Rio Centro do Rio ganha novo espaço cultural, o Arrecife Galeria – Prefeitura do Rio

A Arrecife Galeria será inaugurada nesta quarta-feira (29/5), às 17h, na Rua do Rosário, 61, no Centro do Rio. O espaço iniciará suas atividades com a abertura da exposição “Juntos devemos nos mover como ondas”, com obras apenas de artistas nordestinos, de curadoria de Aslan Cabral. O espaço é parte do programa Reviver Cultural.

O programa, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, em parceria com a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPAR), atraiu mais de 130 projetos culturais, dos quais 84 foram habilitados e 26 recebem recursos da prefeitura.

Oito desses espaços já estão de portas abertas – como Ginga Tropical, Centro de Pesquisa Avançada do Novo Samba Tradicional Onde o Coro Come – IBORU , QueeRIOca, Casa de Cultura Volta do Mundo e outros.

O Reviver Cultural tem como objetivo ocupar imóveis de rua da região central da cidade, que estavam abandonados nos últimos anos, com projetos de arte e cultura, trazendo movimento e nova vida ao local, através de repasses financeiros para reforma das lojas e ajuda de custo mensal. Os recursos são de R$ 1 mil por metro quadrado para reforma dos imóveis participantes e de R$ 75 por metro quadrado para ajudar a pagar despesas mensais, até o limite de R$ 192 mil e R$ 14,4 mil, respectivamente.