Câmera flagra Allan sendo ‘barrado’ no Maracanã e tema repercute na torcida do Flamengo

Neste sábado, o Flamengo entrou em campo diante do Fluminense e carimbou uma vaga na finalíssima do Campeonato Carioca. Com um empate sem gols no Estádio do Maracanã, a vaga ficou com o Rubro-Negro.

Como já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Mais Querido podia perder por até dois gols de diferença que ainda ficaria com a vaga. No entanto, segurou o 0 a 0 e passou sem correr nenhum risco.

Desse modo, os comandados do técnico Tite não só eliminaram o atual bicampeão do torneio, como também seguem realizando uma campanha sólida e encantadora na edição de 2024 do estadual.

Só para se ter ideia, em 13 partidas disputadas pelo Clube da Gávea na atual temporada do Cariocão, o time sofreu apenas um gol, ainda com o time alternativo. Não à toa, Rossi se tornou o goleiro do Flamengo com mais tempo sem sofrer gols.

Tite utiliza partida para dar rodagem

Posto isso, mesmo tendo entrado em campo com o chamado “11 ideal”, Tite aproveitou o segundo tempo para dar rodagem a alguns nomes que não vem sendo muito utilizados ao longo do ano.

Além de Victor Hugo e Matías Viña, um nome que reapareceu no time foi o do volante Allan, ex-Atlético. Ele foi contratado no ano passado após uma longa novela, mas jamais conseguiu repetir o nível de suas atuações anteriores.

Isto é, ao longo de quase um ano, o jogador amargurou o banco de reservas na maior parte do tempo. Além disso, sofreu uma fascite plantar e precisou passar por um procedimento para retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito.

Quer dizer, além de ter perdido boa parte do fim de 2023 por conta de lesão, o seu início de 2024 precisou ser lento e gradual. Agora, ele vai evoluindo aos poucos e começa a voltar a ser utilizado.

Allan passa por situação inusitada

O ex-volante do Galão da Massa ainda concorre com um dos principais nomes do time atual. O chileno Erick Pulgar vem sendo primordial para a formação tática de Tite e dificilmente dará brecha.

Inclusive, como vem sendo pouco utilizado desde que chegou ao Rubro-Negro, o jogador passou por uma situação inusitada neste sábado (17). Já no Maracanã, ele acabou sendo “barrado” em uma parte do estádio.

Isto é, de acordo com um vídeo publicado pela Coluna do Fla em sua conta oficial no X, o jogador aparece tentando cruzar uma parte interna do estádio e sendo barrado por um segurança. Após alguns segundos conversando, ele acaba sendo liberado.

Entretanto, como chegou sob grande expectativa e ainda passa longe de corresponder, diversos torcedores do Flamengo utilizaram a situação para brincar com o fato dele ser um “desconhecido” para a nação.

