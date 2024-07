Cadastramento de veículos de moradores do entorno do Rock in Rio começa na segunda-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Rock in Rio começa no dia 13 de setembro – Foto Marcelo Piu/Prefeitura do Rio O Rock in Rio começa no dia 13 de setembro – Foto Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio inicia na segunda-feira (08/07) o credenciamento dos veículos de moradores do entorno do Parque Olímpico, na Barra Olímpica, na Zona Oeste, onde será realizado o Rock in Rio 2024. Só com o cadastramento aprovado os moradores poderão ter acesso às ruas interditadas durante a realização do festival.

O credenciamento deverá ser realizado até 12 de agosto pelo site https://credenciamentoveiculos.prefeitura.rio/. Para informações adicionais, deve-se entrar em contato com a Subprefeitura de Jacarepaguá no telefone (21) 2189-8466.

O Rock in Rio começa no dia 13 de setembro e se estende até o dia 22 de setembro. Quem mora nas vias do entorno do Parque Olímpico deverá acessar o site de credenciamento e verificar se o seu CEP está dentro da área de interdição. A Prefeitura acredita que deverão ser credenciados 35 mil veículos. Vale lembrar que o “Trânsito Livre de Morador” não dá direito a entrar no evento.