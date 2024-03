Berrío, ex-Flamengo, revela desejo de retornar ao Mais Querido: “Volto de graça”

Atacante esteve no Fla de 2017 até 2020, fazendo parte do início da ‘Geração 2019’, comandada por Jorge Jesus

Fla bate o Flu em primeiro jogo da semi do Carioca

No último final de semana, Flamengo e Fluminense se enfrentaram no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Em partida disputada no Maracanã, mas com mando do Tricolor, o Mengão levou a melhor.

Berrío, do Flamengo, comemora gol marcado contra o Coritiba, pelo Brasileirão 2017 – Foto: Buda Mendes/Getty Images



O primeiro gol do Fla foi marcado por Everton Cebolinha, nos acréscimos do primeiro tempo. O segundo – e último – foi de autoria de Pedro, nos minutos extras da etapa complementar.

Com o gol marcado, o camisa 9 se isolou na artilharia do Carioca, com nove gols marcados. Além disso, agora é o maior goleador do novo Maracanã, balançando o barbante em 78 oportunidades. O posto era ocupado por Gabigol, com 77.

Se recuperando de lesão muscular e com previsão de retorno para o segundo jogo da semifinal, o camisa 10 observa seu concorrente se firmar cada vez mais na titularidade do time comandado por Tite.

Ex-Fla fala sobre possibilidade de retorno

Parte da campanha histórica de 2019, quando o Fla faturou Libertadores e Campeonato Brasileiro, Orlando Berrío guarda o Mais Querido em um lugar muito especial em seu coração e na sua carreira.

Aos 33 anos e atualmente defendendo as cores do Tacuary, time da primeira divisão do Paraguai, o jogador concedeu entrevista à ‘Coluna do Fla’ e recordou sua passagem pelo Maior do Rio e como foi trabalhar com Jorge Jesus.

“Na verdade, foi uma experiência fantástica. Para mim, ele (JJ) é um cara que, taticamente, está muito acima de muitos treinadores. A ideia de jogo que ele tem, está muito acima. O único time que parava o time titular, era o time reserva”, afirmou.

Colombiano fala sobre passagem pelo Fla

Em certo momento da entrevista, Berrío foi questionado se voltaria para o Flamengo caso recebesse uma ligação de alguém da diretoria do clube. O colombiano não pensou duas vezes: “Volto de graça”, afirmou.

“Até de graça, cara. Até de graça. Flamengo tem um lugar muito importante no meu coração”, completou o atacante, que depois de deixar o Rio de Janeiro, em julho de 2020, acertou com o Khor Fakkan, dos Emirados Árabes.

Após sete meses e sem atuar em nenhuma partida pelo Fakkan, retornou ao Brasil e acertou com o América-MG, onde também pouco atuou e partiu para clubes menores da América do Sul.

Pelo Flamengo, Berrío atuou em 81 partidas, marcou sete gols e fez parte de uma época vitoriosa do Mengão, conquistando três Cariocas, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa Libertadores.

No fim da sua passagem pelo Rubro-Negro, sem espaço no poderoso ataque comandado por Gabigol, o colombiano disputou posição com João Lucas para ser reserva imediato de Rafinha na lateral direita.

