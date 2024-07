‘Benvindo – Lições de um Sujeito Ordinário’ no Teatro Cândido Mendes – em Ipanema

‘Benvindo – Lições de um Sujeito Ordinário’

A comédia Benvindo – Lições de um Sujeito Ordinário, com direção de Lauro Senna, estreia no dia 05 de julho e fica em cartaz até o dia 26 de julho, sempre às sextas, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. O personagem Benvindo é interpretado pelo ator Lucas Figueiredo, que também assina o texto ao lado de Daniel de Mello.

Benvindo é um arquivista “pouco sociável” que, por uma armadilha do destino, se vê na obrigação de substituir um famoso coach em uma palestra motivacional.

Sua sinceridade e humor ácido são características contrárias ao que se espera de um profissional especializado em autoajuda. Mas o seu carisma às avessas e suas desventuras acabam surpreendendo e cativando o público que estaria à espera do palestrante.

A peça levanta questões relacionadas ao paradoxo entre a vida real, repleta de adversidades e imprevistos, e a vida perfeita e editada exposta nas redes sociais.

As fórmulas de felicidade, sucesso, produtividade e enriquecimento que seriam “vendidas” pelo influencer milionário são substituídas pelos contundentes depoimentos pessoais de Benvindo. Ele é um sujeito que, ao longo da vida, colecionou fracassos no amor, problemas na família, crises no trabalho e os descreve ao público sem nenhum pudor ou constrangimento.

O texto foi elaborado durante a pandemia. A busca inicial dos autores era por algo que pudesse suavizar a angústia daquele período. Benvindo é um personagem criado, sobretudo, para fazer rir.

“Todos nós passamos por situações difíceis, tensas ou ridículas ao longo da vida. Faz parte do percurso. Benvindo, diante do público, celebra as próprias idiossincrasias e asperezas, numa espécie de redenção. O humor faz muito bem e, para mim, sempre foi revolucionário,” comenta o ator e criador do personagem, Lucas Figueiredo.

A peça explora o choque bem-humorado entre a idealização e a padronização do mundo contemporâneo e o seu descompasso com a vida real. E não seríamos todos um pouco “Benvindo” em algum momento da nossa vida cotidiana e ordinária?



Lauro Senna

Ator, diretor e dramaturgo. Tem ampla experiência em teatro, TV e cinema. Fez parte do elenco de diversas novelas e seriados da TV Globo nos anos 70/80. Entre os principais trabalhos como diretor: As Anjas (Leitura Dramatizada no SATED/RJ), Além da Faxina (Teatros Cândido Mendes, Mario Lago e Henriqueta Brieba), Além Da Longa e Sinuosa Estrada (Leitura Dramatizada no SATED/RJ), Penhoar Rosa (Leitura Dramatizada no SATED/RJ), Penhoar Rosa (2ª Montagem na Leitura Dramatizada no Centro Cultural Justiça Federal). Além das Reflexões (Leitura Dramatizada no SATED/RJ) e Robô Cleanildo E O Mautorista (Cine Teatro Joia, em Copacabana).

Lucas Figueiredo

Lucas Figueiredo é ator e dramaturgo. Sua formação inclui bacharelado em Artes Cênicas pela CAL – Casa das Artes Laranjeiras e diversos cursos, entre eles os mais recentes são o workshop Um Recorte do Teatro Moderno, com Virgínia Cavendish e o workshop Estudos sobre William Shakespeare, com Moacir Chaves. Integrou o elenco de diversas montagens, entre as mais recentes: “E Se Mudássemos de Assunto?”, de Renata Mizhari e direção de Marcos França e “In Extremis” de Neil Bartlett, com direção de Ticiana Studart. Atualmente, está em turnê pelo Brasil com a peça “Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade”, de Paulo Afonso de Lima e direção da atriz Ana Rosa.

Mais informações:

Local: Teatro Cândido Mendes

Temporada: de 05 a 26 de julho, às sextas.

Horário: 20h

Endereço: R. Joana Angélica, 63 – Ipanema, Rio de Janeiro.

Telefone: (21) 3149-9018

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ R$ 30 (meia)

Classificação: 14 anos

