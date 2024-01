Baile dos Sonhos na Portuguesa da Ilha apresenta Stevie B e outros astros

Juntando hits do funk melody, disco, dance e outros que marcaram gerações, sábado, dia 20, a Associação Atlética Portuguesa recebe o Baile dos sonhos. O Rei do Funky Melody, Stevie Be se uniu a festa Patin House para promover aquela que está sendo considerada a maior do Brasil.

– Depois do sucesso da edição que realizamos no Rio Centro, vamos levar além do Stevie B, apresentando seus sucessos como Spring Love, In my Eyes, A Rainha Trinere dona do hit They´re playing your song, o cantor Ray Guell e o trio Freestyle. Ou seja, incríveis shows, com mega estrutura de palco, som e luz, conforto e segurança para animar, emocionar e abrir as comemorações do centenário da Portuguesa – lembra o DJ e produtor Alexandre Sampaio.

Junto com Sampaio estará comandando a pista do DJ Márcio Maesse e eles apresentarão grandes sucessos dos anos 80, 90 e 2000. Destacando a grandeza do evento, o produtor Alexandre conta que haverá mais atrações

– Ainda contaremos com os Crias do Funk, um grupo de Mcs que fizeram muito sucesso nos anos 90 e 2000 e o consagrado Mc Bob Rum com seu famoso Rap do Silva e um outro grande momento em que lançará a música ‘Nossa Bandeira’ em dueto com Stevie B – revela Alexandre Sampaio.

SERVIÇO

STEVIE B & PATIN HOUSE, apresentam: Baile dos Sonhos, sábado, 20, a partir das 21h – A. A. Portuguesa, RUA Haroldo Lobo 400 – Portuguesa – Ilha do Governador.

Ingressos online: www.bilheteriadigital.com ou na Secretaria da Portuguesa de terça à sexta de 8h às 20h, sábados 8 às 17h, domingos 8 às 13h.

Na Loja oficial da Portuguesa no Shopping Ilha Plaza, subsolo, segunda à sábado, 10 às 22h e domingos 13 às 21h. Informações: whatsapp: 21 99354-7185 ou [email protected]