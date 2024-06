Avenida Engenheiro Souza Filho, no Itanhangá, tem obras de urbanização inauguradas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Avenida Engenheiro Souza Filho, no Itanhangá, recebeu obras de urbanização e drenagem – Fábio Motta/Prefeitura do Rio Avenida Engenheiro Souza Filho, no Itanhangá, recebeu obras de urbanização e drenagem – Fábio Motta/Prefeitura do Rio

Foram inauguradas neste domingo (30/6) as obras de urbanização, com melhorias viárias, da Avenida Engenheiro Souza Filho. Principal ligação entre as comunidades da Muzema e de Rio das Pedras, no Itanhangá, a via recebeu a implantação de rede de drenagem de águas pluviais para minimizar alagamentos, entre outras melhorias. As obras foram realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, com custo total de R$ 34,7 milhões.

O prefeito Eduardo Paes, a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi, e o subprefeito de Jacarepaguá, Henrique Fonseca, estiveram presentes.

– A gente fica feliz com essa entrega aqui hoje, mas sabe que ainda tem muito problema para resolver na cidade. Estamos avançando e as coisas estão melhorando. Por muito tempo, nos acessos, na Muzema, em Rio das Pedras um abandono que era inaceitável. Mas estamos avançando – disse o prefeito.

O projeto de revitalização da Avenida Engenheiro Souza Filho contemplou os dois sentidos da via, as pistas laterais, as embocaduras e os retornos. Além de levar drenagem, a Prefeitura construiu calçadas para os pedestres e pavimentou o trecho entre a Muzema e o Rio das Pedras. Com as obras, a administração municipal espera melhorar o escoamento de água da chuva, a acessibilidade e a mobilidade no local. Pouco mais de 42 mil metros quadrados de área pública foram recuperados.

Trecho da Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras, também está sendo requalificado

Construídas em uma área de pântano, as comunidades da Muzema e de Rio das Pedras sofrem, há décadas, com alagamentos em função da situação geográfica da região e da alta das marés, sobretudo em dias de chuvas fortes. As enchentes impossibilitam o trânsito dentro das comunidades, e, principalmente, na Avenida Engenheiro Souza Filho, prejudicando a rotina dos moradores.

Pensando nisso, o trecho da avenida em Rio das Pedras também está sendo contemplado com obras de urbanização e infraestrutura, por meio do programa Bairro Maravilha. As melhorias incluem instalação de drenagem, construção de calçadas e pavimentação. As intervenções estão sendo realizadas na pista central e lateral da Engenheiro Souza Filho, e na Rua Pinheiros. O valor total é de R$ 4,8 milhões.

Bairro Maravilha

O programa Bairro Maravilha, iniciado em 2021 pela Secretaria de Infraestrutura, promove obras saneamento, pavimentação, calçamento, escoamento de água da chuva e acessibilidade. Apenas no primeiro semestre da atual gestão, 34 localidades da Zona Oeste, como Sítio do Coronel, em Sepetiba, e Guaratibinha, em Guaratiba, foram entregues reurbanizados à população.

Com investimento de mais de R$ 1 bilhão, as obras seguem em andamento em 24 localidades da Zona Oeste, como na comunidade Monte Libano, em Campo Grande. E também em oito localidades da Zona Norte, em bairros como Rocha Miranda, Bonsucesso e Ramos.