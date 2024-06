festa reúne moradores com diversas atrações neste fim de semana – Riotur

Foto: Bruno Itan

Esse fim de semana vai rolar um “arrasta pé dos bão” com a sétima edição do Arraiá do Alemão, um dos eventos mais aguardados da comunidade, é uma iniciativa da Prefeitura por meio da Riotur. A realização do evento fica por conta da ONG Voz das Comunidades, e acontece neste fim de semana (8 e 9 de junho), na Praça de Inhaúma.

Para muitos moradores do Rio, o evento é uma oportunidade de reconectar-se com suas raízes culturais e matar a saudade da terra natal. Neste ano, o Arraiá traz uma homenagem especial à cultura nordestina, destacando-se com uma programação repleta de artistas do Nordeste, incluindo representantes do sertanejo, trio de forró e axé. O tema central do evento é uma referência aos ícones da música nordestina Luiz Gonzaga e Carmélia Alves, considerados rei e rainha do baião na década de 50. Os palcos do Arraiá vão receber os nomes desses grandes artistas, com a talentosa Daniela Mercury como um dos destaques da programação. O palco Carmélia Alves será composto por artistas locais, sendo 70% mulheres.

Entre as atrações e atividades planejadas, uma arquibancada vai permitir que o público acompanhe as apresentações das quadrilhas, além de áreas para brincadeiras típicas de festa junina, como touro mecânico, pescaria e ativações de marcas para tirar fotos em painéis e distribuição de brindes. O evento contará com dois palcos e transmissões ao vivo dos shows e das apresentações das quadrilhas, onde se apresentarão também o Quintal da Magia, Tiee, Cassiano Beija-Flor, Sávio Araújo, Rosy Campbel e DJ Tigo, prometendo uma diversidade de ritmos e performances para todos os gostos.

A segurança e o bem-estar dos participantes são prioridades para a organização do Arraiá. Por isso, serão tomadas medidas rigorosas, incluindo revistas realizadas pela equipe de segurança e policiamento reforçado na região. O esquema de segurança será similar ao implementado no Carnavoz, com policiais em todos os acessos do evento para garantir a segurança dentro e no entorno do local. Com expectativas de um público ainda maior este ano, o Arraiá do Alemão 2024 tem entrada gratuita e início a partir das 15h. A dica é usar o transporte público, e o MetrôRio é a melhor opção para chegar no Arraiá do Alemão de forma rápida e segura! Embarque em uma das composições da LINHA 2 e desembarque na estação de Inhaúma.

Serviço:

Dias: 8 e 9 de junho

Horário: a partir das 15h

Endereço: Praça de Inhaúma (Praça Vinte e Quatro de Outubro, 43)

Entrada gratuita!