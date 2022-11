Argentina perde para Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo

A Argentina, dada por muitos como a favorita ao título da Copa do Mundo, estreou na competição com derrota, algo que não acontecia desde 1990, quando perdeu para o Camarões. A Albiceleste abriu o placar com gol de Lionel Messi, de pênalti, mas sofreu na primeira etapa. Tiveram sete impedimentos e um total de três gols anulados. Dois do Lautaro Martinez e outro do camisa 10. Os sauditas fizeram uma boa linha de impedimento, e marcaram com intensidade. O fator físico é algo para se destacar.

Num espaço de cinco minutos no começo do segundo tempo, a Arábia Saudita virou. Foram marcados dois golaços, um por Saleh Al-Shehri e outro pelo craque Salem. Um fato curioso é que nove dos onze jogadores titulares da equipe jogam no mesmo clube, o Al-Hilal, que perdeu para o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes em 2019. Todos que começaram em campo jogam no próprio país.

Mohammed Al-Owais, goleiro da Arábia Saudita, foi eleito o melhor jogador em campo. Ele fez cinco defesas ao longo da partida. Duas dela eu destaco como muito difíceis.