Zico recebe homenagem no Museu de Cera no AquaRio – AquaRio

Quando se fala em futebol, poucos nomes se destacam tanto quanto o de Zico. Sua genialidade dentro de campo, sua paixão pelo Flamengo e sua habilidade inigualável o transformaram em um verdadeiro craque dentro e fora de campo. Agora, sua história ganha um novo capítulo no AquaRio com a chegada de uma estátua de cera que celebra sua trajetória.

A homenagem no Dreamland – Museu de Cera:

Pela primeira vez na história, o Dreamland – Museu de Cera, localizado no AquaRio, terá o privilégio de exibir uma estátua em homenagem a um ícone do futebol brasileiro. Zico, nome gravado na memória de todos os apaixonados por futebol, será imortalizado em uma obra de arte que captura sua essência e sua contribuição inestimável para o esporte.

O processo de criação

A jornada para trazer a estátua de cera de Zico à vida foi cuidadosamente planejada. Todo o processo começou em fevereiro de 2022 quando Zico aceitou a homenagem proposta. Durante 2 anos de desenvolvimento e construção, cada detalhe da estátua de cera foi discutido, desde a época de sua carreira que seria retratada até a pose e o figurino.

A pose emblemática:

A estátua de cera retrata Zico em um momento icônico de sua carreira, capturando a concentração antes de uma cobrança de falta. O jogador foi eternizado vestido com o uniforme do Flamengo de 1981, ano marcado pela conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes.

A estátua de Zico no Museu de Cera do AquaRio marca um momento histórico no mundo do turismo e do futebol brasileiro. É uma homenagem a um dos maiores ícones do esporte e uma lembrança duradoura do seu legado!

Visitar a estátua de cera de Zico no AquaRio é muito mais do que uma simples homenagem a um ídolo do futebol. É uma oportunidade única de explorar dois atrativos turísticos em um só lugar. Além de admirar a impressionante representação do jogador em cera, os visitantes podem conhecer o incrível mundo subaquático do AquaRio, onde podem conhecer uma variedade de ecossistemas marinhos e ver de perto diversas espécies fascinantes de animais marinhos.

E não para por aí! Os visitantes podem aproveitar de uma experiência turística única e se encantar com uma coleção de figuras de cera realistas que incluem celebridades, ícones da cultura pop e do esporte no Dreamland – Museu de Cera. Esta combinação de atrações torna a visita ao AquaRio e ao Museu de Cera uma experiência completa e diversificada, ideal para quem busca explorar o melhor do mundo marinho, entretenimento e da cultura em um único destino.

Saiba mais sobre o Dreamland – Museu de Cera!

E para tornar essa experiência ainda mais especial, o AquaRio e o Dreamland – Museu de Cera estão oferecendo uma promoção exclusiva por tempo limitado. De 19 a 31 de março, o combo AquaRio + Museu de Cera + Mar de Espelho estarão com 20% de desconto. Com isso, é possível viver a experiência completa por apenas R$ 175,00 (inteira). Venha conhecer o AquaRio!

Compre agora a sua experiência completa!