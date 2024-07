Venezuela perde para o Canadá nos pênaltis e Savarino tem data para voltar ao Botafogo

Fogão define novidade no elenco

Após terminar 2023 de maneira melancólica e fazer uma campanha ruim no Campeonato Carioca deste ano, o Botafogo criou uma enorme dúvida na cabeça de seus torcedores.

© Getty ImagesSavarino em ação pela Seleção. Foto: Daniel Apuy/Getty Images



No entanto, a chegada de Artur Jorge e as classificações na Copa Libertadores acabaram alterando o foco do time. Além disso, a boa campanha no início do Brasileirão parece ter “espantado o fantasma” do ano passado de vez.

Posto isso, com um elenco muito mais completo do que o de 2023, o Fogão vem brigando com Palmeiras, Bahia e Flamengo pela liderança desde o começo do torneio. No momento, o Fogão é o vice-líder, com 27 pontos.

Para os próximos jogos, inclusive, a expectativa é que o Glorioso tenha o reforço de Jefferson Savarino, já que a Seleção da Venezuela foi eliminada da Copa América na noite de ontem (5).

Mais sobre o ‘drama’ de Savarino

Após o empate por 1 a 1 contra o Canadá, a Seleção Vinho Tinto acabou perdendo o favoritismo e caiu nas penalidades máximas. Inclusive, o jogador do Botafogo foi um dos que perderam.

Savarino cobrou forte no canto direito do goleiro, mas Crépeau fez uma grande defesa e carimbou a vaga canadense. Com isso, a expectativa é que ele retorne na próxima rodada.

Vale lembrar que, por mais que fosse um sonho de todo venezuelano chegar novamente às semifinais da Copa América, os torcedores do Botafogo comemoram e muito a eliminação.

Nas redes sociais, vários alvinegros repercutiram o erro de Savarino e já pediram o jogador no time contra o Galo. De qualquer forma, a expectativa é que ele retorne diante do Vitória, na próxima quinta-feira (11).

Botafoguenses repercutem situação de Savarino