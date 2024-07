Vasco aproveita falhas do Internacional e vence fora de casa

Internacional x Vasco mediram forças às 18h, no Beira-Rio, em Porto Alegre , em duelo válido pela 15a rodada do Campeonato Brasileiro.. A partida foi realizada em tempo real no site do Bolavip Brasil.

© Jorge Rodrigues/AGIFAdson em partida do Campeonato Brasileiro 2024



O jogo foi marcado pelo retorno do Internacional ao Beira-Rio após as chuvas que alagaram a cidade de Porto Alegre. O primeiro tempo foi todo do Internacional que ficou no campo do Vasco, mas não conseguiu oferecer perigo real ao gol de Léo Jardim, Apenas aos 18 minutos, quando Lucca rolou para Alan Patrick que finalizou com força para defesa de Léo Jardim.

Outro destaque foi o choque de cabeça de Renê e Rojas, o lateral saiu de ambulância após sangrar muito. Já Rojas saiu no intervalo. No segundo tempo, Adson e Vegetti finalizaram levando perigo ao gol de Fabrício. O Inter seguiu pressionando e quase marcou com Hyoran e Alan Patrick.

O Inter sofreu com falhas individuais, Primeiro Robert Renan escorregou e Adson recuperou a bola, driblou o zagueiro e abriu o placar. Praxede recebeu sozinho e foi travado por Fernando. No escanteio, Vegetti desviou de cabeça, Fabrício fez grande defesa e Lyncon aproveitou rebote e abriu 2 a 0 . No melhor momento da partida do Cruzmaltino. Bruno Gomes lançou Bustos que perdeu a para zaga , mas conseguiu vencer a marcação e diminuiu.

No fim, Ryan fez bela jogada e rolou para Vegetti, mas a zaga cortou. O Internacional pressionou bastante . Aos 48 após cruzamento, Robert Renan acertou a trave. Mesmo com a pressão, o Internacional perdeu no retorno ao Beira-Rio.

Veja as notas das atuações dos jogadores do Vasco:

Defesa

Léo Jardim :8



Fez duas 3 grandes defesas e ajudou bastante quando o time estava pressionado.

Paulo Henrique: 7



Oscilou bastante, mas prevaleceu o bom desempenho ofensivo.

Rojas: 6



Estava bem, mas saiu devido ao choque de cabeça com Renê.

Léo:6,5





Foi bem, mas falhou no gol do Internacional

Leandrinho: 7

Boa partida, sofreu bastante pelo seu lado. Mas deu conta do recado.

Lyncon: 8

Bem defensivamente e fez o segundo.

Victor Luiz: 5

Entrou restando 40 segundos.

Meio-campo

Sforza : 6

Mais uma atuação abaixo.

Matheus Carvalho : 7,5



Oscilou na primeira etapa, mas foi fundamental no segundo tempo.

JP: 6,5

Fez uma partida abaixo dos últimos jogos.

Praxedes: 7

Entrou bem e se apresentou bastante.

Zé Gabriel: 5

Ficou 40 segundos em campo.

Ataque

Adson: 8,5



Foi muito bem durante os noventa minutos, abriu o placar.

Rossi: 6

Não conseguiu levar perigo para o gol do Inter.

Vegetti: 8

Ficou isolado, mas quando a bola chegou deu muito trabalho a zaga do Internacional.

Erick Marcus: 7

Entrou muito bem, ajudou com as jogadas pelos lados.

Técnico

Rafael Paiva

As alterações deram certo e os atletas participaram diretamente dos gols.

Atuações do Internacional

Defesa

Fabrício: 7



Fez duas defesa importantes, não teve culpa nos gols.

Bustos 8



Sofreu com as descidas pelos lados, mas colocou o Internacional no jogo.

Igor Gomes : 7

Esteve bem na partida.

Fernando: 7,5



Evitou o gol de Praxedes, mais uma atuação segura.

Renê: 6

Estava bem até sair lesionado.

Robert Renan: 6

Estava bem até a falha, comprometeu o resultado. Mas quase empatou a partida nos acréscimos.

Meio-campo

Rômulo: 6

Fez uma partida segura.

Bruno Henrique: 6,5

Ajudou na saída de bola, mas esteve abaixo dos últimos jogos.

Bruno Gomes: 7,5

Fez o lançamento do gol do Internacional , bom jogo.

Hyoran: 5

Teve uma atuação abaixo do esperado.

Alan Patrick: 9

Melhor jogador do Internacional quase marcou em três oportunidades.

Gustavo Prado: 7

Entrou muito bem, quase empatou a partida.

Ataque

Luca Drummond: 6

Ficou isolado, mas deu belo passe para Alan Patrick na primeira etapa.

Wanderson : 5

Não conseguiu ajuda muito.

Alario: 5

Pouco participou.

Wesley: 6,5

Entrou bem e se movimentou bastante.



Técnico

Eduardo Coudet: 6

A equipe foi intensa, mas o Inter segue sem vencer jogos importantes. Dessa vez foi contra o Vasco em casa.