O que falta para a reforma do São Januário começar

Reforma do São Januário

Os torcedores do Vasco estão com grandes expectativas para a reforma do São Januário, estádio que o time manda seus jogos. A ideia é aumentar a capacidade de 24 mil para 47.383 torcedores.

© Leandro AmorimSão Januário, estádio do Vasco. Fotos: Leandro Amorim/Vasco.



Além do aumento no número de espectadores, a reforma também vai trazer melhorias para a fachada da sede, com a construção de duas torres, integração ao entorno, modernização, conforto, segurança, e sustentabilidade.

O custo da construção será de aproximadamente R$506 milhões e a previsão é que as obras comecem já em dezembro. Mas, para isso, precisará passar por alguns passos importantes.

O que falta para iniciar?

Uma última audiência pública foi realizada nesta terça-feira (12), no ginásio da Colina Histórica, com moradores e comerciantes locais mostrando a importância da modernização do local. Assim, o projeto foi aprovado pela comunidade.

Veja também no Antenados:

Coutinho rescinde com o Aston Villa e fica livre para assinar com o Vasco.

Agora, o próximo passo é uma última votação na Câmara dos Vereadores e, em seguida, a sanção do prefeito Eduardo Paes. Na primeira votação, a Câmara aprovou a reforma por unanimidade e assim o projeto conseguiu evoluir.

A partir da aprovação e sanção, a diretoria já poderá procurar um comprador para o potencial construtivo no terreno. Como também abrir conversas para vender os naming rights do estádio.

Pedrinho comenta

O presidente do Vasco, Pedrinho, falou sobre o momento e a expectativa para as próximas etapas. “A gente sabe que não dava para colocar um estádio maior ainda pela questão do entorno. A gente sabe que isso vai ter um impacto direto em todos os aspectos de receita para o clube. A gente sabe do engajamento, a gente sabe do potencial da torcida do Vasco.”, conta.

“É tudo muito emocionante para mim, e quando começar as obras, que a gente espera que seja no final desse ano ou no início de janeiro, é ter paciência e segurar a ansiedade até o estádio ficar pronto.”, completa.

O que diz os torcedores do Vasco