Vasco quer manter bons números contra Fortaleza de Vojvoda

Série de confrontos diretos recentes tem marca de igualdade

© Jorge Rodrigues/AGIFRafael Paiva prepara time para jogo com Fortaleza.



Nesta quarta-feira (3), às 20h (horário de Brasília), acontece um importante duelo entre cruzmaltinos e tricolores em São Januário, na busca por uma melhor posição no Campeonato Brasileiro, em sua 14ª rodada.

O Vasco recebe o Fortaleza buscando se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento do campeonato, com o time fora dela, na 16ª posição, apenas por ter mais vitórias que o Atlético-GO.

Já o Fortaleza, por sua vez, está na oitava posição, com 20 pontos, e uma vitória, somada a uma combinação de resultados, pode fazer o time chegar no G6 da competição.

A equipe comandada por Rafael Paiva tem o desafio de se manter invicta em casa diante de um adversário que se acostumou nos últimos anos a ser pedra no sapato de outros grandes do futebol brasileiro.

Na era Vojvoda, Fortaleza não consegue ter superioridade sobre Vasco

Desde a chegada do argentino Juan Pablo Vojvoda, começou um período para o Tricolor do Pici, em que o time conseguiu ter uma competitividade e uma superioridade frente a outros gigantes do Brasil.

Mas o mesmo não acontece nos duelos diante do Vasco, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. A única vitória dos tricolores sobre os vascaínos foi no primeiro turno do Brasileirão de 2023, por 2 a 0, com gols de Thiago Galhardo e Silvio Romero.

No returno, começou a história da pedra no sapato que o Vasco colocou em Vojvoda, com uma vitória cruzmaltina por 1 a 0, com gol de Payet. A história continuaria com um mata-mata em 2024, que aconteceu na terceira fase da Copa do Brasil.

No primeiro jogo, no Castelão, empate por 0 a 0. No segundo jogo, um eletrizante 3 a 3, e mais tarde, vitória dos cariocas nos pênaltis. Agora, a equipe tricolor quer se vingar do Vasco, e os vascaínos querem tirar mais uma vez, uma casquinha do Leão.