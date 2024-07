Vasco joga bem e bate o Fortaleza por 2 a 0 no São Januário

Vasco dominou a partida

Vasco da Gama e Fortaleza se enfrentaram pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro no Estádio São Januário nesta terça-feira (3) às 20h (horário de Brasília).

Logo no início do primeiro tempo, o jogo já prometia ser movimentado. Nos 10 primeiros minutos, ambos os times criavam oportunidades e avançavam para o ataque.

Logo João Ricardo precisou trabalhar, fazendo duas defesas em sequência na cabeçada de Vegetti e no chute de Hugo Moura, salvando o Leão de tomar o primeiro gol.

Com o Vasco já dominando a partida, ficou ainda mais fácil quando aos 39 minutos, Hércules fez falta sendo o última jogador, recebendo cartão vermelho direto.

Depois da expulsão, Breno Lopes chegou a chance mais clara do Leão marcar, chutando forte de dentro da área, mas Léo Jardim, que foi muito ovacionado pela torcida vascaína no jogo, fez ótima defesa espalmando a bola pra cima.

Já nos acréscimos da etapa inicial, o Gigante da Colina estava atacando, e bola sobrou para Mateus Carvalho chutar de fora da área no canto esquerdo, marcando o primeiro gol da partida. E assim se encerrou o primeiro tempo, com 1 a 0 para o Vasco.

© Thiago RibeiroVegetti comemorando o segundo gol do Vasco contra o Fortaleza pelo Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Finalizando o jogo

Com um a mais em campo, o Vasco voltou para o segundo tempo pressionando muito. João Ricardo salvou o Fortaleza em algumas oportunidades. Léo Jardim trabalhou pouco, mas fez uma ótima defesa no final do jogo.

O segundo gol do Vasco saiu após cobrança de escanteio, com Vegetti testando forte pro fundo das redes. Com esse gol, o atacante passou a ser artilheiro do campeonato, com 6 gols, empatado com Pedro do Flamengo.

O Leão teve alguns momentos no ataque após mexer no time, mas nada próximo de diminuir o placar. Vale destacar que o jogo foi bastante faltoso. Com 4 cartões amarelos para o Vasco e 3 para o Fortaleza além de 1 vermelho na etapa inicial.

Após essa vitória do Vasco, o técnico interino, Rafael Paiva, merece uma chance para dar continuidade no trabalho?

Próximo duelo do Vascão

Com o jogo finalizado com a vitória em 2 a 0 contra o Fortaleza, o Vasco vem confiante para seu próximo duelo, porém, desfalcado. Payet sentiu dores na coxa novamente e é dúvida para o próximo jogo.

Além do francês, Lucas Piton, Maicon, David e Hugo Moura receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam contra o Internacional na próxima rodada. O duelo será nesse domingo (7), fora de casa, na volta do Estádio Beira Rio, às 18h (horário de Brasília).