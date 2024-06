Vasco defende vantagem diante do Botafogo pelo Brasileirão

Clássico tem maior vantagem entre rivais dos duelos brasileiros

Rafael Paiva defende maior vantagem do Brasil pelo Vasco.



Neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), um clássico carioca deve agitar a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário, e promete uma forte disputa entre eles.

O Vasco recebe o Botafogo em busca de se manter longe da zona de rebaixamento, e se recuperar da derrota sofrida no meio de semana diante do Bahia, na Fonte Nova.

Já o Botafogo, por sua vez, vai para o clássico sonhando com a liderança da competição, que pode ser assumida caso o Glorioso vença o duelo disputado na casa vascaína.

Por outro lado, o time alvinegro tem dificuldade de ganhar na casa adversária em duelos nacionais, o que pode ser uma boa tendência a favor do time comandado pelo interino Rafael Paiva.

Vasco defende maior vantagem do Brasil diante do Botafogo

O clássico entre Vasco e Botafogo tem a maior disparidade entre rivais dentre as grandes equipes do país no número de vitórias do futebol brasileiro. Foram 318 jogos, com 135 vitórias vascaínas, 95 empates e apenas 88 vitórias botafoguenses, o que totaliza 47 vitórias de diferença, a maior do país.

Em São Januário, palco do jogo deste sábado, o Vasco costuma ampliar suas chances. E nos clássicos realizados no local, o Botafogo não vence desde 2021, quando goleou o rival por 4 a 0, em partida válida pelo Brasileirão da Série B.

Já com duelos realizados na elite do futebol nacional, o Botafogo não vence desde a vitória por 2 a 1 pelo Brasileirão de 2018. De lá pra cá, em jogos na casa cruzmaltina pela Série A, foram 3 vitórias do Vasco, que ainda venceu os últimos dois clássicos entre eles no retrospecto geral.

Por conta disso, mesmo com um melhor momento da equipe botafoguense, os vascaínos se motivam para o confronto deste sábado em seu estádio, sonhando com uma vitória.