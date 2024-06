Vasco confirma proposta para Coutinho e inclui Souza no pacote

Vasco, Botafogo, Grêmio e Fluminense querem Coutinho

Revelado na base do Vasco, o meia Philippe Coutinho, de 32 anos, entrou na mira de outros clubes cariocas. Fluminense e o Botafogo tem interesse na contratação do jogador e tentam chapéu no Gigante.

© Getty ImagesCoutinho pode voltar ao Vasco



Apesar disso, o Cruz-Maltino mantém a confiança no acerto com o atleta e fez proposta oficial para conseguir vencer a luta pelo meio-campista. No caso do Botafogo, o acionista majoritário do Alvinegro, John Textor, também chegou com oferta.

O Glorioso teria aceitado os pedidos de Coutinho pela contratação de Alex Teixeira e Souza, ex-jogadores do Vasco. Sabendo disso, o Vascão agiu rápido e colocou também o volante no pacote de reforços.

Coutinho no Vasco

O negócio com o Vasco esfriou nos últimos dias, após o meia pedir a contratação dos dois ex-companheiros. Alex Teixeira, inclusive, fez parte do elenco do Vasco recentemente, mas não teve uma boa segunda passagem.

Segundo informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, o Vasco entregou proposta a Philippe Coutinho na mesa do seu estafe e já incluiu também volta de Souza no pacote de contratação para julho.

Pedrinho, presidente do clube, oferece a Coutinho um contrato até o meio de 2025, com salário dentro da realidade do clube. Valores não foram revelados em um primeiro momento, mas existe uma boa expectativa de desfecho.

Exigências e Grêmio na disputa

O meia não fez exigências financeiras, mas exigiu um time competitivo. Na oferta, o Vasco aceitou incluir a volta de Souza. O volante de 35 anos vai rescindir com o Istanbul Basaksehir e quer voltar ao clube carioca.

Além dos clubes cariocas, outra possibilidade para Coutinho é o Grêmio. O clube gaúcho também estaria observando a situação e contaria com o trunfo de Renato Gaúcho que tem proximidade com o atleta.

O meia-atacante já tem a rescisão encaminhada com o Aston Villa, da Inglaterra. No fim de semana, houve uma reunião entre o Vasco e representantes de Philippe Coutinho, que deram um grande passo em direção ao retorno do meia-atacante.