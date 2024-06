Vasco atrasou salário de Payet e meia-atacante ficou chateado

O meia ficou incomodado com a situação e pela falta de justificativa da diretoria com o próprio jogador. A época o clube ainda estava sob o comando da 777

Atraso de salário

No início do Campeonato Brasileiro, o meia Payet teve problemas com recebimento de salários no Vasco. O meia ficou incomodado com a situação e pela falta de justificativa da diretoria com o próprio jogador.

Payet teve salário atrasado no Vasco



Segundo o pessoal do Atenção Vascaínos, o Payet estava convivendo com salários atrasados no mês de março/abril perto daquela lesão no joelho, e não era dada nenhuma explicação ao atleta. Isso foi o que mais o chateou. Vencimentos, incluindo direito de imagem e salário.

O veterano nunca tinha passado por este tipo de situação na carreira. Payet só jogou na Europa e nunca vivenciou um atraso de pagamento. Apesar do problema, a informação dos jornalistas é de que a situação já foi contornada.

“Payet teve um problema financeiro com o Vasco e não foi só direito de imagem, chegou ser salário. O salário dele que é o maior salário do Vasco. Naquele momento, não houve uma justificativa e ele ficou chateado, isso é fato. Nunca aconteceu isso com ele”, iniciou o veículo em live.

“As arestas foram aparadas. Isso culminou na época, inclusive, com a lesão que ele teve do joelho. Foi bem no início do Campeonato Brasileiro. A gente pode botar aí para março, para abril. Dá para dizer assim teve um uma rusgazinha, mas já foi já foi acertada”, concluiu.

Camisa 10 do Vasco, Payet não deve estar à disposição do técnico Álvaro Pacheco para o duelo com o Juventude, na próxima quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, mais uma vez por lesão.

Quando Payet volta ao Vasco?

O francês não entra em campo desde a goleada histórica sofrida para o Flamengo, no Maracanã. Na sequência, foi desfalque diante de Palmeiras e Cruzeiro. Contra os mineiros, era esperado o seu retorno.

O meio-campista sofreu lesão na coxa direita e está em processo de transição. Ele treinou com bola junto ao restante do elenco vascaíno, nesta semana, mas sua volta deve ser postergada para o fim deste mês.

Payet deve permanecer no Rio de Janeiro para seguir treinando e, com isso, retornar aos gramados no sábado (22), quando o Vasco enfrenta o São Paulo, em São Januário. A informação também é do Atenção Vascaínos.