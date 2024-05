Thiago Silva vai  reencontrar a torcida do Tricolor Carioca na quinta-feira

Thiago Silva , zagueiro de 39 anos, será apresentado oficialmente na quinta-feira ás 18 h no Maracanã. O profissional teve a sua primeira passagem no Fluminense entre 2006 a 2008. Foram 147 partidas com o ”Time de Guerreiros” com 14 gols e um título.

© Pedro H. Tesch/AGIFThiago Silva volta ao Fluminense. Thiago Silva em jogo da seleção em Porto Alegre. Pedro H. Tesch/AGIF



No Fluzão se destacou por ter ganhado a Copa do Brasil de 2007 e ter chegado a final da Libertadores da América de 2008, mas acabou sendo vice-campeão contra o LDU.

O atleta tem longa passagem pela Europa. Destacou-se em gigantes como o Milan, PSG e Chelsea. Tem títulos de expressão no currículo como a Champions e o Mundial em 2021 pelo clube inglês. No time francês foi capitão por nove temporadas e conquistou 23 taças.

Relação com a torcida

O pedido da torcida pelo retorno de Thiago Silva vem de longa data. A chance se tornou real,quando no início da temporada 2023/24 foi anunciado ele não renovaria com o Chelsea. Desde que, teve a saída do Nino do Flu em dezembro do ano passado a contração do Zagueirão virou uma prioridade.

O atleta já tinha se manifestado em 2023 que quer se aposentar no Tricolor das Laranjeiras. Nesta segunda passagem ele terá contrato de dois anos até junho de 2026.

O Thiago Silva vai ser um dos líderes deste grupo experiente do Fluminense. Junto com Felipe Melo, Marcelo, Cano e Fábio fará parte dos atletas do clube que tem mais de 35 anos.

Situação do Fluminense

O Tricolor Carioca na temporada vive altos e baixos. Na Copa do Brasil se classificou para as oitavas de final. No Brasileirão está em décimo sétimo lugar e está dentro da temida zona de rebaixamento.

No Campeonato Carioca decepcionou, sendo eliminado na semifinal para o Flamengo e tendo impedido o tricampeonato. Na Libertadores se classificou em primeiro lugar do Grupo A e se vencer amanhã do Alianza Lima no Maracaña pode ser uma das melhores campanhas da fase de grupos.

